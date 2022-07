C’est le meilleur film Marvel selon les fans

merveille

Le MCU a plusieurs films, mais un seul d’entre eux a reçu la plus haute reconnaissance des fans et ici nous vous dirons lequel il s’agit.

© GettyC’est le meilleur film Marvel selon les fans.

Hombre de Hierro Il est sorti en salles en 2008 avec l’adaptation sur grand écran d’un personnage qui n’était pas entièrement populaire et mettait également en vedette Robert Downey Jr., qui n’avait pas la meilleure image de l’industrie. Cependant, c’était la pierre angulaire pour démarrer une Univers cinématographique Marvel qui dure à ce jour avec diverses productions qui ont été vues à la fois dans les théâtres et dans le confort de leur foyer, via le service de streaming Disney+.

Tout comme la franchise a connu sa croissance dès la première fois, les fans ont grandi en parallèle en suivant les histoires à travers les longs métrages qui sont venus année après année pour compléter une histoire globale qui a culminé en 2019 avec Avengers : Fin de partie. Bien sûr, ils n’y trouveraient pas leur fin, puisque l’esprit de Kévin FeigPrésident de Studios Marvelavait des plans avec plus de projets de personnages déjà connus et nouveaux qui ont fait leur première apparition dans ce qu’on appelle le MCU.

+Quel est le meilleur film Marvel

le fandom de merveille a montré son affection pour chacun des titres qui sont sortis et il n’est pas facile de positionner une sortie au dessus d’une autre, mais il y a moyen de le savoir grâce au site Tomates pourries, où le public reflète ses opinions et a la possibilité de donner une note aux films de super-héros. D’après ce qui a été publié, Actuellement, le film MCU préféré des fans est Spider-Man : Pas de retour à la maison avec 98% d’approbation.

Bien que nous puissions estimer que Avengers : Guerre à l’infini (2018) Soit Avengers : Fin de partie (2019) avaient ce qu’il fallait pour mériter cette reconnaissance, la réalité est que ce qu’ils ont vécu en 2021 avec le nouveau film de homme araignée C’est une étape que peu atteindront. Ce n’est pas tous les jours que nous voyons le Spider-Verse dans une version live-action avec le Peter Parkers de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfieldil est donc clair que cela a été un aspect plus que remarquable de se positionner comme le meilleur pour le public.

Alors qu’il est vrai que Shang-Chi et la légende des dix anneaux Il a également un taux d’approbation de 98% des fans, c’est le résultat d’un peu plus de 10 000 avis. Pour sa part, Spider-Man : Pas de retour à la maison collecté ce pourcentage sur la base de plus de 25 000 utilisateurs qui ont laissé leurs meilleures pensées vers le film et l’ont positionné comme le meilleur de l’ensemble Univers cinématographique Marvel. Quant à la dernière version, Thor : Amour et tonnerreatteint à peine 81 %.

