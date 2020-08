C’est le meilleur film de Christopher Nolan pour nos lecteurs

Le réalisateur britannique est l’un des grands espoirs du cinéma pour la prochaine première de Tenet

Christopher Nolan Il est l’un des cinéastes les plus intéressants aujourd’hui. Sa centaine a été l’un des plus réussis de ces dernières années, et chaque fois qu’un nouveau film britannique arrive, l’attente est maximale. Cela se produit avec “Tenet”, le nouveau film du réalisateur qui prétend être l’un des grands sauveurs d’un box-office mondial considérablement réduit en raison des retards dans les grandes premières Ils ont été causés par l’impact de la pandémie de coronavirus.

Alors, en août prochain on verra si “Tenet” est capable d’amener un bon nombre de spectateurs dans les cinémas. Pour le moment, le film a déjà été retardé plusieurs fois, mais il semble qu’il ait déjà une date définitive pour se présenter au monde. Pour animer l’attente de la première, pour laquelle il reste moins d’un mois, nous avons proposé il y a quelques jours une enquête pour, parmi tous, choisissez le meilleur film de la carrière du réalisateur.

Notamment les résultats de l’enquête ont été très serrés, et le fait est que le Britannique a derrière lui une filmographie de grande qualité, et il est difficile de garder un seul titre de tous les films qu’il héberge. Donc avec le 36% de 1160 voix, “The Dark Knight” est le meilleur film de Christopher Nolan. En deuxième position, et avec 25% des voix, est resté Insterstellaire, film qui vient de débarquer dans Vidéo Amazon Prime. Le podium le ferme “Origine” avec 24% des voix.

La deuxième partie de la trilogie de “Le Chevalier Noir” c’est le meilleur film pour vous tous. Il faudra attendre la première de “Tenet” pour voir s’il parvient à se faufiler dans le meilleur du réalisateur, même si c’est assez difficile. Vous pouvez voir la bande-annonce de “Tenet” via ce lien.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂