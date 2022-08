C’est le meilleur film DC de tous les temps.

Bandes dessinées DC

DC Comics a d’excellents films même si leur univers étendu n’a pas autant de succès que celui de Marvel. Quel est le meilleur film de la marque ?

Bandes dessinées DC Il a un multivers de possibilités quand il s’agit de parler de ses films. On peut citer la trilogie de Christopher Nolan sur le Chevalier de la nuitla Univers étendu DCle film jokerle film homme chauve-sourisla franchise originale de Superman avec Christopher Reeve ou la saga Gothic Bat avec Michael Keaton, qui a ensuite été remplacé par d’autres acteurs.

La vérité est qu’il existe de nombreux films de la marque, mais il y en a un qui se distingue par être, vraiment, un roman graphique de qualité qui est allé au-delà des vignettes pour se tailler une place dans l’industrie cinématographique hollywoodienne. On parle de La Ligue des Justiciers de Zack Snyderle film qui raconte comment un ensemble de super-héros parvient à protéger la planète Terre d’une invasion qui aurait été dévastatrice.

Le meilleur film de DC

L’histoire de ce film est assez complexe car son réalisateur a dû quitter le projet suite au suicide de sa fille puis il a été remplacé par Joss Whedonqui a complètement changé le film en forçant les acteurs à reprendre leurs rôles dans de longs reshoots où la polémique a été déclenchée par les mauvais traitements du nouveau cinéaste avec les stars. Cette première version de Ligue des Justiciers est venu au cinéma en 2017 et a échoué !

Les fans ont ensuite réclamé la coupe Snyder de Ligue des Justiciersqui après une longue campagne sur Internet et la volonté du studio ajoutée à celle du réalisateur, a été créée en hbo max en 2021 avec 71% d’acceptation parmi les critiques de Tomates pourries et un impressionnant 94% du grand public qui a choisi ce film comme l’un des grands représentants du genre.

La Ligue des Justiciers de Zack Snyder donne au méchant Steppenwolf un air menaçant et présente d’autres personnages d’Apokolips comme « le plus mauvais » du Univers étendu DC, Darkseid, avec son serviteur Desaad. Cette nouveauté a beaucoup enthousiasmé les fans du DCEU qui ont rapidement lancé une campagne pour réintégrer ce qu’on appelle SnyderVerse et continuer cette histoire.

Le film réalisé par le réalisateur de Veilleurs Il a la présence de Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et étonnamment également ajouté une participation de Martian Manhunter (Harry Lennix) à la fin de la bande. Une équipe solide qui pourrait être nourrie par plus de héros si finalement le SnyderVerse continuez et ce film devient canon dans le DCEU.

