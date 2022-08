C’est le meilleur acteur de Star Wars de tous les temps

Curiosités

Spoiler est prêt à faire l’une des grandes révélations de l’histoire du septième art : qui est le meilleur acteur du mythique Star Wars ? Attention!

©IMDBguerres des étoiles

guerres des étoiles C’est la plus importante saga intergalactique de l’histoire du cinéma contemporain. Cet ensemble de films est le produit de l’imagination agitée de Georges Lucas a su gagner une place dans la culture pop et a donné une entité à des mots comme Jedi, Sith ou l’utilisation mystérieuse que ces personnages font de The Force, quelque chose qui a ensuite eu une explication scientifique dans La menace fantôme avec les midichloriens controversés.

La réalité est que la mythologie de guerres des étoiles Il est propulsé par de grands acteurs qui ont interprété leurs rôles de manière convaincante, faisant de cette histoire fantastique une histoire qui touche les nerfs du spectateur, comme quand on voit le duel au sabre laser entre Obi-Wan Kenobi et son apprenti Anakin Skywalker ou le père de la confrontation – fils entre Luke et Dark Vador.

Qui est le meilleur acteur de guerres des étoiles? Il existe de nombreux noms propres importants parmi lesquels choisir, mais dans spoilers On a un faible pour l’un des interprètes de la franchise : Marc Hamil, chargé de donner vie à Luke Skywalker. Le jeune Skywalker vit ce qu’on appelle « le voyage du héros » évoluant d’un agriculteur sur le monde oublié de Tatooine pour devenir la figure la plus importante de l’Alliance rebelle contre l’Empire intergalactique.

Le meilleur acteur de star wars

C’était le cri désespéré de Marc Hamil quand son personnage apprend que Dark Vador est en fait son vrai père qui nous a émus et a donné à cette scène le poids spécifique qui Georges Lucas Je cherchais un twist qui deviendrait l’un des plus célèbres du septième art. L’acteur a vraiment su capitaliser sur ses capacités histrioniques dans une séquence fondamentale de guerres des étoiles.

Marc Hamil Il a fait des apparitions dans des émissions de télévision comme Le Mandalorien, Saturday Night Live, The Muppet Show, Criminal Minds, The Big Bang Theory et la série Éclat. L’acteur s’est également fait une place au théâtre où il a réussi à se faire remarquer dans la pièce Six cours de danse en six semaines en tant que professeur de danse acerbe Michael Minetti. Une de vos réalisations a retenu votre attention ? Son rôle principal dans le jeu vidéo PC interactif Commandant de l’aile où il a donné vie au colonel Christopher Blair.

La personne chargée de se faire passer pour Luke Skywalker a participé à des titres tels que Slipstream, Midnight Ride, The Guyver, Hamilton, Airborne, Sushi Girl Oui Kingsman : les services secrets. Ce ne sont là que quelques films dans le vaste programme d’études d’un interprète qui a su gagner l’admiration et l’appréciation du public mondial. Nous ne pouvons pas non plus oublier son rôle de voix du Joker dans d’innombrables projets ! Rôle qui a commencé dans l’emblématique Batman : la série animée. Marc Hamil C’est un véritable symbole depuis plus d’une génération et c’est pourquoi nous le mettons aujourd’hui en lumière.

