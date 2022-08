C’est le meilleur acteur de cinéma de tous les temps

Opinion

Dans une quête difficile pour synthétiser des années d’histoire d’Hollywood, nous avons choisi l’artiste définitif pour jamais honorer le grand écran.

© GettyHollywood, la Mecque du cinéma.

De nombreuses années s’étendent sur l’histoire de la cinéma et il est difficile de synthétiser tant de temps pour choisir l’acteur définitif de Hollywood. Il y a des facteurs qui interfèrent comme les plus évidents : le nombre de projets réalisés, le box-office de leurs films, l’affection des spectateurs, la polyvalence de leurs rôles et la gamme d’acteurs lors de l’interprétation de leurs personnages. À tout cela, bien sûr, il faut ajouter quelque chose de tout à fait indéniable qui a à voir avec la subjectivité de chaque spectateur.

Mais si nous devons parler de quelque chose qui pourrait être considéré comme une mesure universelle pour confirmer le meilleur acteur de tous les temps, cela pourrait être le nombre de récompenses reçues, étant l’Oscar le plus important de tous les prix. En ce sens, il y a un acteur qui se démarque avant tout, grâce aux trois statuettes dont il a été récompensé tout au long de sa carrière. Avec trois victoires sur six nominations, Daniel Day-Lewis doit être considéré comme le meilleur de tous. peut être assimilé à Tom Hank, Sean Penn, Dustin Hoffman Oui Anthony Hopkins, qui n’ont que deux victoires. Les plus nominés de l’histoire sont Spencer Tracy et Laurence Olivier.

+Où voir les trois films pour lesquels Daniel Day-Lewis a remporté l’Oscar

3-Lincoln (2012)

Dirigée par Steven Spielbergcette production se concentre sur l’une des figures les plus importantes de l’histoire américaine : Abraham Lincoln. Actuellement disponible en jeu de Google à louer ou à acheter, la production se concentre sur le combat mené par l’ancien président américain en 1865, lorsqu’il décide de mettre fin à l’esclavage en pleine guerre civile. A cela, il faut ajouter le dilemme moral de prolonger la guerre malgré les vies qu’elle coûte, afin d’alléger le Sud lorsqu’il s’agit d’instaurer l’abolition de l’esclavage.

2 – Il y aura du sang (2007)

le film de Paul Thomas Anderson qui a donné l’une des meilleures interprétations de paul dano dans sa carrière se situe au début du 20ème siècle où Daniel Plainview (Day-Lewis) qui déménage dans une petite ville où il commence à devenir de plus en plus riche. Avec la fortune vient aussi la perte de ses valeurs, qui sont complètement éclipsées lorsqu’il découvre un puits de pétrole en 1902 qui fait de lui un millionnaire. Deux décennies plus tard il trouvera un autre puits qu’il voudra acquérir mais il devra d’abord affronter le prédicateur Eli dimanche (Dano). Vous pouvez le voir dans Apple TV.

1 – Mon pied gauche (1989)

Jim Sheridan réalise ce film, qui fut le premier à obtenir une statuette pour Daniel Day-Lewis. Malheureusement, vous devrez le rechercher sur Internet car il ne se trouve sur aucune plateforme. diffusion légalement. met l’accent sur Christie Brown, un jeune homme atteint de paralysie cérébrale et qui n’est soutenu que par sa mère qui est celle qui voit tout le potentiel qu’il a. Au fil du temps, il découvrira sa capacité à devenir écrivain et peintre en utilisant la seule partie de son corps qu’il peut bouger : son pied gauche.

