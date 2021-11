C’est le méchant le plus puissant de tout DC

in

L’univers de CC il regorge de personnages féminins qui peuvent être un gros problème pour Homme chauve-souris, Superman, Wonder Woman et tous les Justice League. Photos de Warner Bros. ne présentait qu’un seul méchant jusqu’à présent, c’était guépard (Kristen Wiig) dans le dernier film de Gal gadot Quoi Diane prince. Avec Zack Snyder En dehors de la saga, on ne sait toujours pas quelle direction ils prendront dans l’étude.

Dans ce contexte, le prochain film à sortir en salles dans ce qu’on appelle DC Univers étendu (DCEU) sera Adam noir, avec Dwayne Johnson comme personnage central, suivi de Le flash. Ce dernier est le premier à avoir un personnage qui faisait partie de ce qu’on a appelé Snyderverse. Dans tous les films à venir, les possibilités de penser aux méchants sont infinies. Mais qui pourrait se présenter comme l’antagoniste le plus puissant de ces super-héros ?

Femme formidable

Dans le cadre de Syndicat du crime, ce méchant faisait partie de plusieurs numéros de CC. L’une des caractéristiques centrales tient au fait qu’il ne fait pas partie de l’univers principal du DCEU, mais avec l’ouverture des lignes parallèles dans Le flash, cela pourrait être un bon moment pour être présenté. C’est un personnage avec une grande force, encore plus grande que celle de Wonder Woman, grâce aux pouvoirs qu’il a acquis en l’île du diable.

Faora

Dans la catégorie des antagonistes qui sont presque le miroir de certains des personnages principaux, l’un de ceux qui se démarque est celui de Faora. C’est une femme de Krypton, qui a autant de force que Superman. Cependant, n’ayant pas la même formation morale que Kal-el, ses pouvoirs sont presque illimités et peuvent faire d’elle un grand danger pour toute l’humanité et l’univers.

Graal

Il n’apparaissait toujours pas dans le DCEU, mais il a toutes les conditions pour le faire. Bien sûr, pour que cela se produise, ils devraient revenir à la ligne de Snyderverse quitter par Zack Snyder. Graal est la fille de Darkseid, méchant que l’on pouvait voir dans la cour de Ligue de justice de Snyder. C’est une Amazone qui est née le même jour que Diane mais qu’il était tenu secret et selon des publications graphiques, il était très proche d’éliminer les super-héros de la Justice League.

