C’est le matériel prometteur du Motorola RAZR+ 2023, filtré par Geekbench

Des sources disent maintenant qu’il pourrait enfin s’appeler le RAZR 40 Ultra (nous ne savons pas si sur certains marchés), et ils divulguent également toutes les fonctionnalités du prochain phare pliable de Motorola.

Le temps a confirmé que oui, cette recréation du Motorola RAZR+ 2023 ressemblera beaucoup à la réalité.

Il défolie la marguerite depuis longtemps Motorola avec ce RAZR 2023 qu’il n’est pas encore devenu officiel, bien que nous sachions certainement tous que c’est le cas, que la firme nord-américaine rivalisera à nouveau avec le Galaxy Z Flip de Samsung pour essayant de garder l’essentiel des ventes du pliable le plus attractif, le à clapetqui franchira également cette année une étape supplémentaire en termes de utilisation de l’écran externe dans pratiquement tous les modèles que nous avons vus filtrés, à la fois celui de Motorola lui-même et la cinquième itération de Samsung.

Non seulement cela, et il semble aussi que Motorola veut bifurquer sur le chemin du RAZR 2023 avec deux unités différentes, un modèle léger avec un prix plus abordable pour atteindre (presque) tout le monde qui accompagnera le Motorola RAZR+ 2023, la performance, qui selon ce qu’ils nous disent d’Asie pourrait enfin s’appeler le Motorola RAZR 40 Ultra du moins sur certains marchés.

Un autre détail important est que, comme cela a été rapporté, la présentation ne serait pas loin dans le temps ni pour nous de loin, heureusement, puisqu’ils parlent juin prochain et de un événement qui aurait lieu à Madrid et pour l’instant nous ne savons rien d’officiel de Motorola ou Lenovo.

Le tableau des caractéristiques veut rendre le RAZR+ 2023 plus attractif

Nous avons l’information la plus importante, celle que vous êtes venu chercher. grâce à l’une des applications de analyse comparative Plus populaireet c’est qu’un prototype du Motorola RAZR+ 2023 est passé par Geekbench pour compléter la photo de un matériel qui a été compensé pour contenir les prix et rendre cet appareil pliable beaucoup plus attrayant, ce qui va parier sur un SoC de Qualcomm mais pas exactement pour la dernière ‘jeu de puces phare’ de la maison de San Diego.

Évidemment sûr que il y aura plusieurs versions selon la configuration de la mémoireet il est également probable que la base de données Geekbench ait enregistré le passage de certaines unités de test avec des composants non finaux, bien que Sans aucun doute, le RAZR+ 2023 de Motorola aura un casting très similaire à celle qui suit, en leur laissant le privilège du doute et la marge pertinente des changements de dernière minute :

écran externe .- POLED de 3,6 pouces avec une résolution de 1 056 x 1 066 pixels

.- POLED de 3,6 pouces avec une résolution de 1 056 x 1 066 pixels écran interne .- pOLED de 6,9 ​​pouces avec une résolution de 2 640 x 1 080 pixels, 144 Hz et prise en charge de HDR10+

.- pOLED de 6,9 ​​pouces avec une résolution de 2 640 x 1 080 pixels, 144 Hz et prise en charge de HDR10+ Charnière .- Nouvelle conception de goutte d’eau qui empêche les plis dans l’écran flexible.

.- Nouvelle conception de goutte d’eau qui empêche les plis dans l’écran flexible. jeux de puces .- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

.- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Mémoire RAM .- 8 ou 12 Go

.- 8 ou 12 Go Stockage .- 256 ou 512 Go

.- 256 ou 512 Go Batterie .- 3 640 mAh avec une charge rapide de 30 watts

.- 3 640 mAh avec une charge rapide de 30 watts TOI .- Android 13 avec Mon UX

.- Android 13 avec Mon UX connectivité .- 5G avec double SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, aGPS, NFC, UWB, USB type-C

.- 5G avec double SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, aGPS, NFC, UWB, USB type-C caméras arrière .- Sony IMX563 12 MP + SK Hynix Hi1336 13 MP (ultra grand angle)

.- Sony IMX563 12 MP + SK Hynix Hi1336 13 MP (ultra grand angle) chambre interne .- OmniVision OV32B40 32 MP

.- OmniVision OV32B40 32 MP l’audio .- Haut-parleurs stéréo avec audio Son Motorola Spatia et Dolby Atmos

.- Haut-parleurs stéréo avec audio Son Motorola Spatia et Dolby Atmos Autres.- Lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation, résistance à l’eau et à la poussière

Des sources chinoises nous ont également dit qu’il y aura différentes finitions, à commencer par un prime à la peau végétalienne qui rejoindra le verre coloré classique Noir fantôme, Bleu glacier ou la nouvelle couleur de Pantone 2023, la vive le magentapour continuer à profiter de la collaboration entre Pantone et Motorola qui avait débuté en 2022.

Quant aux prix, ils sont encore inconnus, bien qu’il ait toujours été dit que ce modèle plus haut Le RAZR 2023 coûtera environ 1 200 € et un prix similaire en euros pour nos marchés, laissant pour version léger prix autour de 800 euros évidemment plus attractif pour le grand public.

Il ne reste plus qu’à attendre la présentation !

