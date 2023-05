C’est le HTC U23 Pro et il a l’air mieux que prévu

in

Peu de temps après la fuite de son existence sur Geekbench, d’Asie on nous montre déjà une dernière création HTC qui a vraiment l’air très bien.

Ce sera le HTC U23 Pro si les sources sont correctes.

rejoindre la conversation

Pas plus tard qu’hier, le énième retour à la vie de HTC en termes de smartphones a été divulgué, et comme nous l’avons déjà indiqué, voir l’appareil passer geekbench et étant certifié par Bluetooth SIG, tout semblait pointer vers un développement très avancé par la maison taïwanaise, autrefois pionnière dans l’industrie et toujours crédible pour nous, depuis une présentation qui sera sûrement à venir dans le temps.

En fait, c’est que nous n’avons pratiquement rien attendu pour voir le HTC U23 Pro 5G dans sa première ‘photos en direct’et c’est que les confrères de GizmoChina ont ramassé le gant de diverses sources asiatiques qui nous ont montré toutes ces images du prochain mobile de référence HTC, un appareil de taille moyenne qui poursuivra une stratégie similaire à Nothing’s: de bonnes finitions, des prestations fiables mais sobres et un prix bien plus attractif.

HTC U23 Pro 5G, galerie photos

Ce qui est curieux, c’est qu’il n’y a pas eu pas de déménagement officiel d’un HTC qui fait profil bas, et ils n’ont pas été les les fuites les plus prolifiques de l’industrie ceux qui ont montré la nouvelle création taïwanaise, depuis ce HTC U23 Pro 5G fuite sur les forums par un utilisateur appelé ‘Symbien’.

On peut donc voir un design avec finition métallique sur le dosOn ne sait pas s’il sera métallique comme le HTC le plus réputé, avec un module photographique à 4 objectifs assez proéminentsitué dans un rectangle dans la partie supérieure gauche où se trouve également le flashLED et une inscription qui dit « 108MP (OIS) » révélant un détail très important.

Non seulement cela, et c’est aussi qu’un lecteur d’empreintes digitales situé dans une position confortable, sur le bouton d’alimentation sur le cadre latéral, le tout complété par une façade très épurée qui Placez la caméra selfies après un trou dans l’écran et que montre un verre biseauté 2.5D pour améliorer le toucher sur les bords.

Au niveau des fonctionnalités, ce ne sera pas une merveille selon les leaks mais il sera bien doté

Concernant Caractéristiquesnous élargissons ce que nous avons appris dans geekbench grâce au prototype qui a été vu dans les tests synthétiques, et c’est que toutes les informations semblent converger vers un Coeur électronique Qualcommplus précisément le Snapdragon 7 Gen1 avec un cœur cadencé à 2,40 GHz, trois cœurs cadencés à 2,36 GHz et quatre cœurs cadencés à 1,80 Ghz, plus un GPU Adreno 644.

Dans la base de données de l’application analyse comparative il est venu avec 12 Go de RAM sûrement pour améliorer vos scores, même si l’unité de ces images affiche une configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockagesûrement l’option la plus équilibrée en termes de prix et d’avantages que nous verrons dans les magasins.

Il est également confirmé Batterie d’une capacité de 4 600 mAhsans détails pour l’instant sur la charge rapide, bien que l’on puisse ajouter que le module caméra aura jusqu’à 4 capteurs et 4 objectifs, le principal de pas moins de 108 mégapixels avec stabilisateur optiquesûrement accompagné d’un ultra grand-angle, d’un macro et d’un capteur de profondeur pour les calculs de mise au point et de flou ainsi que des améliorations de traitement.

Les sources mentionnent à nouveau un Panneau AMOLED 120 hertz qu’il pourrait enfin être 90 hertz pour contenir davantage les prix, qui initialement Ils devraient être autour de 500 ou 600 euros, pas plusdu moins si HTC veut mettre cet appareil dans la poche de quelques milliers d’utilisateurs…

Nous t’attendons toujours, HTC, alors voyons s’il y a des surprises à la fin !

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?