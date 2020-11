C’est le Galaxy M12, le nouveau mobile pas cher avec 4 caméras de Samsung

Le Samsung Galaxy M12 sera l’un des prochains bas de gamme de Samsung, avec quatre caméras arrière et un design familier.

Samsung prévoit de renouveler très prochainement sa série de mobiles bas de gamme, et nous connaissons déjà le nouveau membre qui s’apprête à rejoindre le catalogue de la série Galaxy M. Il s’agit de nouveau Samsung Galaxy M12–

Ce terminal, que nous connaissions jusqu’ici assez peu, a été confirmé par le renommé leaker Steve Hemmerstoffer, mieux connu sous le nom de OnLeaks. Grâce à lui, nous pouvons avoir un premier aperçu conception du nouveau Galaxy M12.

Un bas de gamme avec quatre caméras et un lecteur d’empreintes digitales latéral

Comme dit leaker, le nouveau Galaxy M12 héritera de certaines fonctionnalités du Samsung Galaxy A42 5G, le mobile 5G le moins cher actuellement disponible dans le catalogue Samsung.

Dans les deux cas, on retrouve un Écran de 6,5 pouces de diagonale, entouré de marges assez étroites, bien qu’avec un « menton » inférieur légèrement plus prononcé que dans les modèles plus chers de la firme.

Un changement important que ce modèle introduira est le lecteur d’empreintes digitales latéral intégré au bouton d’alimentation de l’appareil, une fonctionnalité qui manque au Galaxy A42 car il comprend le lecteur d’empreintes digitales intégré à son écran.

Sur la base des informations divulguées, nous savons que le le corps de l’appareil sera fini en deux tons, de sorte que son arrière a deux différentes finitions, brillant et rugueux pour donner à l’appareil un look unique, qui le différenciera des autres mobiles bas de gamme disponibles sur le marché.

Aussi dans son dos, nous trouvons un système de caméra qui serait formé par un total de quatre capteurs dont les détails sont inconnus. Ceux-ci seront intégrés dans un module carré qui est situé dans le coin supérieur gauche de l’appareil.

Pour l’instant, c’est tout ce que l’on sait de la Samsung Galaxy M12. On s’attend à ce que son lancement intervienne à un moment donné au début de l’année prochaine, probablement avec d’autres nouveaux modèles de cette série ou de la famille Galaxy A, avec lesquels Samsung façonnera son catalogue mobile pour 2021, ce qui bien sûr sera dirigé par le nouveau Samsung Galaxy S21.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂