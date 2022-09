C’est le film Disney que Spielberg aurait aimé réaliser

Disney

Le réalisateur se souvient encore de l’occasion qu’il a ratée avec une production à succès de la compagnie Mickey Mouse. Découvrez ce que c’est ici !

© GettySteven Spielberg a présenté Les Fabelman au Festival du film de Toronto.

La filmographie impeccable de Steven Spielberg fait sans aucun doute de lui l’un des cinéastes les plus reconnus de l’industrie cinématographique. Le réalisateur né dans l’Ohio a bâti son succès sur la com classiqueo Jaws, Indiana Jones, ET, L’Alien, La Liste de Schindler Soit Sauver le soldat Ryan. Et bien qu’il continue d’étendre sa carrière avec de nouvelles productions, la vérité est que le scénariste populaire regrette toujours de ne pas avoir pu réaliser un certain film Disney.

Il s’agit de Hocus Pocus, connue en Amérique latine sous le nom d’Abracadabra. À l’origine, le film a eu sa première en 1993 sous la direction de Kenny Ortega et avec des performances mémorables de Bette Midler, Kathy Najimy et Sarah Jessica Parker. Le film est vite devenu un tube : mêlant comédie et horreur, il racontait l’histoire de trois sorcières qui avaient été condamnées à mort à Salem et qui sont prêtes à revenir 300 ans plus tard le jour d’Halloween.

Tel était le phénomène de ce long métrage, qui sa suite arrivera sur Disney+ le 30 septembre. Le synopsis officiel indique : «Cela fait 29 ans que la dernière fois que quelqu’un a allumé la bougie à flamme noire et ressuscité les sœurs du XVIIe siècle, qui cherchent aujourd’hui à se venger. Il appartient maintenant à trois lycéens d’empêcher les trois sorcières avides de vengeance de déclencher un nouveau type de chaos sur Salem avant l’aube de la Toussaint.”.

Alors que Spielberg a dirigé des projets notables, il se souvient encore du moment où il a raté la réalisation du film original. Hocus Pocus. David Kirschnerscénariste et producteur du film, a travaillé avec le célèbre cinéaste en 1986 sur Une queue américaine. En dialogue avec The Wrap, il a rappelé une anecdote avec kathleen kennedyqui était alors associé du directeur de parc jurassique. « Elle était la productrice de Steven et dirige maintenant la société de George Lucas, Lucasfilm. Kathy est venue me voir à la fête de Noël d’Amblin et m’a dit : ‘Tu sais, tu as vraiment blessé Steven. Et j’étais comme: ‘Quoi?’ Qu’aurais-je pu faire ? Quoi…?», a raconté le scénariste.

Ainsi, il a insisté : « Kennedy m’a dit : ‘Il t’a donné ton premier film, An American Tail. Tu ne lui as même pas proposé Hocus Pocus. Vous êtes allé directement à Disney’. Honnêtement, j’ai eu les larmes aux yeux. C’est un souvenir très douloureux pour moi d’avoir contrarié Steven, à qui… je dois tout !”. Avec cet aveu, il est enfin révélé que Steven Spielberg aurait adoré être le cinéaste à l’origine du succès de Hocus Pocus.

