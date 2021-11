C’est le film d’horreur préféré de Guillermo del Toro

Le cinéma mexicain a eu de grands exposants au cours des dernières décennies et l’un des plus grands noms de l’industrie était Guillermo del Toro, un réalisateur qui, fort de ses films et d’un style marqué, a su capter l’attention du public. Dans une interview précédente, il a parlé de ses goûts cinématographiques préférés et il a dit quel est son film d’horreur préféré.

Actuellement, le cinéaste de 57 ans se prépare pour la première de son prochain film, L’allée des âmes perdues. C’est un remake de L’allée des cauchemars (1947) avec Bradley Cooper et Cate Blanchett, d’après le roman de William Lindsay Gresham. La production a été retardée de plus de deux ans en raison de la pandémie de coronavirus, mais nous savons qu’elle arrivera le 17 décembre.

+ Le film d’horreur préféré de Guillermo del Toro

Lors d’une interview, le réalisateur a été interrogé sur son film d’horreur préféré, auquel il a répondu : Yeux sans visage, 1960. « [El personaje principal] c’est comme une version morte-vivante d’Audrey Hepburn. Le film m’a beaucoup influencé par son contraste entre beauté et brutalité. Le choc de son imagerie charmante et enchantée a rarement été plus puissant. », il a déclaré.

Yeux sans visage (1960) est un long métrage français réalisé par Georges Franju et avec Édith Scob, Alida Valli et Pierre Brasseur. « A Paris, un chirurgien brillant et dérangé enlève des filles afin d’utiliser leur peau pour reconstruire la beauté de sa fille, détruite par un tragique accident dont il se sent coupable », note son synopsis officiel.

Sa première a suscité la controverse en Europe, au-delà de l’abaissement des niveaux de scènes gore et sanglantes, et les critiques locales lui ont donné un coup de pouce. Cependant, après son lancement aux États-Unis, tout a changé : l’accueil du public et de la presse a été positif au fil des semaines en raison de son caractère poétique et poétique. à ce jour, il est considéré comme un véritable chef-d’œuvre du genre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂