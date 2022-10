C’est le film de super-héros recommandé pour ce mercredi

in

Cinéma

Envie de passer un bon moment ce mercredi ? Spoiler recommande un film incontournable de l’univers cinématographique Marvel et où le regarder.

©IMDBDocteur étrange

Ce mercredi peut être un jour très spécial ! Après votre travail ou vos études, vous pouvez passer votre temps libre à regarder un film de super-héros recommandé spécialement pour vous aujourd’hui. Bien sûr, spoilers sait combien vous appréciez ce genre qui domine actuellement l’industrie cinématographique hollywoodienne, en particulier le Univers cinématographique Marvelc’est pourquoi nous choisirons un film MCU.

Quel est le film sélectionné ? Il s’agit de Doctor Strange dans le multivers de la folie, le film réalisé par Sam Raimi et mettant en vedette Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen. Dans ce cas, le Maître des Arts Mystiques et ancien Sorcier Suprême découvre que la Sorcière Écarlate cherche à retirer les pouvoirs d’une jeune femme qui a la capacité de voyager à travers les multivers.

Vous avez déjà le film de votre mercredi

La fille en question est América Chávez et elle n’a aucun contrôle sur ses pouvoirs, mais ces capacités sont essentielles pour que la sorcière écarlate réalise un souhait de son alter ego, Wanda Maximoff, qui est de retrouver ses deux enfants dans une autre réalité et de de cette façon pour réaliser son rêve de récupérer la famille qu’il a perdue lors des événements de la série de Disney+, WandaVision.

Pendant les événements du film, vous pourrez voir une équipe de personnages très puissants qui font partie de l’intrigue du film : Les Illuminati. Ce groupe de héros est composé du professeur X, du capitaine Carter, du capitaine Marvel, de Reed Richards, de Black Bolt et du baron Mordo ainsi que du docteur Strange de cette réalité qui, malheureusement, est déjà mort.

Doctor Strange dans le multivers de la folie met en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle du Dr Stephen Strange, Elizabeth Olsen dans Wanda Maximoff, Chiwetel Ejiofor dans Karl Mordo, Benedict Wong dans Wong, Xochitl Gomez dans America Chavez et Rachel McAdams dans Christine Palmer. Le film est réalisé par Sam Raimi qui ajoute des éléments d’horreur à l’intrigue qui se marient parfaitement avec le genre super-héros. Vous pouvez en profiter à Disney+!

