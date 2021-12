C’est le film de Guillermo del Toro qui s’ouvre en janvier et vous devez voir

in

Dans les prochains jours une nouvelle production dirigée par Guillermo del Toro. Le Mexicain derrière des films comme Le labyrinthe de Pan ou Pacific Rim sera marqué entre les sorties de janvier avec un thriller psychologique qui vous rappellera des productions comme Île de l’obturateur à partir de Martin Scorsese. Il s’agit de L’allée des âmes perdues et la date définie par le distributeur dans la région latine a choisi le 27 janvier comme jour de sa première.

L’allée des âmes perdues a déjà atterri sur le marché nord-américain dans le cadre des titres qui ont commencé à être vus dans Noël. Avec de bonnes critiques et 70% d’approbation dans Tomates pourries, ce long métrage n’a pu faire face au contexte actuel où seuls les chars de merveille ils sont assurés de gagner au box-office. Le film ne devait rivaliser ni plus ni moins que Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et les résultats étaient évidents.

Le nouveau film de Guillermo del Toro est centré sur le roman homonyme écrit par William Lindsay Gresham. Il s’articule autour de la vie d’un meneur de carnaval qui gagne sa vie en escroquant les gens, et qui décide bientôt de s’allier à une voyante. Le casting est plein de personnages, avec Bradley Cooper Oui Cate Blanchett comme les protagonistes d’un casting dans lequel ils sont aussi Rooney mara Oui Toni Collette.

Ce sera le dernier film de Guillermo del Toro jusqu’en 2022. Le réalisateur travaille sur un projet qu’il a défini avant Collisionneur Quoi « très personnel »: la version action en direct à partir de Pinocchio. La bande sera visionnée exclusivement pour Netflix, mais sa date n’a pas encore été définie. « Pour moi, le revers de la médaille a toujours été Pinocchio Oui Frankenstein, c’est la même histoire. Car, au fond, ils racontent la même histoire »dit l’artiste.

L’écrivain argentin devenu adepte de del Toro

C’est clair que Guillermo del Toro C’est un lecteur avide qui pense à l’Amérique latine lorsqu’il réfléchit à des projets. Par exemple, il était chargé de découvrir Andy Muschietti en tant que réalisateur, après avoir vu son court métrage Maman et l’invite à le produire en long métrage, marquant le point de départ de ce réalisateur argentin qui sortira en 2022 Le flash. Dimanche dernier, du taureau Il a surpris avec une recommandation sur un écrivain argentin renommé : « Je recommande fortement Horacio QuirogaIls peuvent commencer par LA POULE CLAQUÉE Oui L’OREILLER EN PLUMES. Brillant », écrit dans Twitter.

