C’est le défilé de mode que vous devriez voir maintenant pour commander votre garde-robe

Trouver quel look choisir pour chaque occasion peut parfois être extrêmement difficile. De quoi porter pour une réunion entre amis, pour aller au travail… ou même pour aller faire du sport. La chose la plus importante, dans ces cas, est toujours l’organisation. Savoir quels vêtements vous porterez ce jour-là sera beaucoup plus utile, même si parfois vous aurez besoin des conseils d’un expert. Ce samedi commence dans Plus chic un cycle de mode animé par nul autre qu’une influenceuse et experte de la mode Laura Opazo.

Le programme porte le nom Pour chaque occasion et ici, le spécialiste espagnol donnera des directives essentielles pour que chaque personne apprenne à faire face avec aisance et élégance dans différentes situations, bien sûr, en explorant toutes les options de sa garde-robe et en sachant ainsi quoi porter.

Gardez à l’esprit qu’avec le temps qui passe et le processus de vaccination contre le coronavirus dans différents pays, les événements sociaux reviennent sans cesse et choisir la bonne tenue peut être un véritable casse-tête. C’est pourquoi, dans cette émission, Opazo aura pour objectif de proposer des méthodes très simples pour que l’habillage ne soit qu’une question de minutes.

Mais Opazo ne sera pas seul. L’expert aura également les avis de spécialistes du protocole, qui aideront les participants notamment lorsqu’ils doivent assister à des entretiens d’embauche ou à d’autres événements tels que communions, cocktails, dîners de gala, matchs de tennis et même une journée spa entre amis ou trekking dans le montagnes.

Pour chaque occasion Il a 22 épisodes et le premier chapitre sortira ce samedi 9 octobre à 12h (Heure du Mexique) via le canal lifestyle, Plus chic. Il sera diffusé le samedi et le dimanche. Au Mexique, il peut être vu par : Axtel (226), TotalPlay (HD 221), Izzi (226), Megacable (224) et Sky (SD 224; HD 1215).

Plus chic est un canal qui appartient à la chaîne Réseaux AMC et qui se concentre sur des questions de style de vie telles que la mode, la beauté, la cuisine, les voyages et la décoration intérieure.

