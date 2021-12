C’est le chanteur à succès qui a inspiré La Reina del Flow

Ces dernières années, les séries latino-américaines ont eu un certain impact sur le monde et l’une des plus renommées est La reine du flux, qui est arrivé avec sa première saison en 2018 et en novembre de cette année, la deuxième saison est sortie sur le service de streaming Netflix. Ce contenu, qui figure actuellement dans le Top 10 des plus consultés sur la plateforme, a présenté une inspiration très spéciale.

Ce feuilleton colombien parle d’un chanteur talentueux nommé Yeimy Montoya Velez, dont les rêves sont tronqués lorsqu’elle est impliquée dans une tromperie perpétrée par la personne en qui elle avait le plus confiance et a dû payer une peine injuste dans une prison de New York, après que sa famille a été tragiquement assassinée. Une fois sa liberté acquise, il tentera de se venger de tous ceux qui ont mis fin à sa vie et à celle de ses proches.

+ La chanteuse qui a inspiré La Reina del Flow

Beaucoup de choses ont été dites parmi les téléspectateurs si derrière l’intrigue il y avait une vraie histoire qui raconte la même histoire du protagoniste, mais la vérité est que l’argument central est la fiction. Bien sûr, cela ne signifie pas que la production ne prend pas certaines caractéristiques de la réalité pour réfléchir sur le petit écran. C’était le cas avec Yeimy, qui a été inspiré par rien de plus et rien de moins que Jennifer Lopez.

Cela a été confirmé Caroline Ramirez, qui incarne dans le programme Yeimy, dans une conversation avec Mètre: « Il y a une référence super claire qui est Jennifer Lopez, c’est un peu le style que le personnage a voulu donner ». Cependant, l’actrice a également assuré qu’elle regardait d’autres artistes : « Avec le thème du flow, j’ai fait beaucoup de recherches et j’aime bien Ivy Queen, mais j’ai aussi utilisé les références colombiennes que sont Farina et Karol G ».

En regardant les épisodes et en remarquant le style du protagoniste, il ne fait aucun doute qu’il y a une similitude avec JLo, une référence lorsqu’il s’agit de caractériser le rôle car il s’agit d’une femme de 35 ans. Le 17 novembre, le deuxième versement est arrivé à Netflix, complétant ainsi 172 chapitres, et on pense que c’était la fin de La reine du flux, même si cela n’a pas encore été officialisé.

