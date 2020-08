C’est le Celera 500L, un curieux avion en forme de balle qui cherche à être plus aérodynamique et à consommer moins de carburant

Il y a quelques années, The Drive a photographié un avion particulier en construction à l’aéroport de Californie. C’était un avion en forme de balle et on en savait peu ou rien. De lui, il y a eu de nombreuses fuites et images, mais ce n’est que jusqu’à présent qu’Otto Aviation l’a officiellement présenté. Il s’agit de Celera 500L, un avion commercial qui, selon le constructeur, “est l’avion le plus économe en carburant et le plus viable sur le plan commercial qui existe”.

À ce jour, la société affirme avoir terminé 31 vols d’essai avec le prototype Avec des résultats satisfaisants. Pour le moment, il en est à la phase de prototype et la prochaine étape consistera à obtenir un financement de série B auprès des investisseurs. Au-delà des défis auxquels l’entreprise est confrontée en termes économiques, les chiffres promis par le constructeur sont frappants, et c’est son facteur de forme, disent-ils, aide l’avion à être plus aérodynamique et donc consommer moins.

L’un des paramètres utilisés pour parler d’économie de carburant est le miles par gallon (mpg), c’est-à-dire le nombre de miles qu’un avion peut parcourir avec un gallon de carburant. Avant de passer aux choses sérieuses, un mille équivaut à 1,6 kilomètre et un gallon à 3,78 litres. Otto Aviation garantit que son Celera 500L est capable de voler entre 18 et 25 mpg, lorsqu’un jet de la même catégorie vole entre deux ou trois mpg. Pour nous donner une idée, un Boeing 747 consomme cinq gallons par mile, soit environ quatre litres par seconde.

La société a utilisé un «flux laminaire» à la surface de son avion afin de réduire la traînée aérodynamique jusqu’à 59%, ce qui se combine avec cette conception particulière en forme de balle. À l’intérieur, nous trouvons un moteur RED A03, un V12 refroidi par liquide d’une puissance de 550 chevaux et fabriqué en aluminium. Grâce à ce moteur, l’avion est capable d’atteindre le 750 kilomètres par heure et une autonomie de 4500 miles nautiques, soit 8 334 kilomètres.

Otto Aviation va plus loin et affirme que ses innovations aéronautiques se traduisent également par une plus grande efficacité économique. Sans aller plus loin, la firme explique que le coût d’exploitation par heure du Celera 500L est 328 €, quand «un avion comparable coûte 2 100 € l’heure». Encore une fois, pour mettre cela en contexte, Tom Farrier, pilote à la retraite de l’US Air Force, explique que le coût d’exploitation d’un Boeing 747-400 par heure est de 25 000 €, bien que cela dépende de nombreux facteurs.

L’avion est conçu pour accueillir jusqu’à six passagers, bien qu’ils disent également qu’il peut être utilisé pour des opérations de fret et des applications militaires. Quoi qu’il en soit, au moment où elle est en phase de financement, l’entreprise ne s’attend pas commencer la fabrication jusqu’en 2023-2025.

