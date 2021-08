C’est le 80e anniversaire de Martha Stewart ! Célébrez avec ses meilleures recettes AUJOURD’HUI

Aujourd’hui est un grand jour dans le cœur des cuisiniers à domicile du monde entier : c’est le jour où Martha Stewart fête ses 80 ans !

Depuis les années 70, elle a offert au monde ses recettes fiables, ses astuces culinaires de génie (voir : mayo sur du fromage grillé, œufs brouillés à l’aide d’une machine à cappuccino et vinaigrette à l’aide d’un pot de moutarde presque vide), des astuces de décoration créatives et une domination domestique globale.

En l’honneur de la fondatrice de Martha Stewart Living, 45secondes.fr Food célèbre Stewart de la meilleure façon à laquelle nous puissions penser – avec ses propres plats décadents. Après plus de 40 ans de cuisine sur AUJOURD’HUI, il y a beaucoup de choix.

Toast à Stewart avec ces boissons

jenifoto / Getty Images/iStockphoto

« Le thé glacé avec des tranches d’orange et de citron est l’une de mes boissons estivales préférées », a déclaré Stewart. « C’est rafraîchissant d’agrumes et tellement vivifiant. »

Avec l’aimable autorisation de Martha Stewart Living Omnimedia

Le jus vert inonde votre corps de nutriments végétaux, et les avantages sont infinis : Stewart a déclaré qu’il aide à avoir une peau éclatante, à augmenter l’énergie et à renforcer le système immunitaire.

Ahmed Areef / Getty Images

Quand Stewart se sent épuisée, elle commence sa matinée avec ce thé. Le gingembre est connu pour ses nombreux bienfaits pour la santé, en plus il aide à apaiser les maux de gorge, renforce l’immunité et, peut-être plus important encore, soulage le stress.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Ce spritzer pétillant sans alcool est légèrement amer, légèrement sucré et parfait à siroter par une chaude journée d’été.

Martha Stewart

Rien ne vous réchauffe de l’intérieur comme une tasse de chocolat chaud riche et crémeux par une journée froide. Cette recette parfaitement chocolatée est l’une des préférées de Stewart.

Apéritifs et accompagnements pour une célébration spéciale

Nathan R. Congleton / AUJOURD’HUI

D’autres légumes verts fonctionnent également bien dans cette recette : les épinards, les feuilles de moutarde, les bettes à carde, les choux, les feuilles de betterave et les feuilles de navet contribuent chacun à leur saveur distinctive, le tout avec des résultats légèrement différents.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Pour éviter une salade aqueuse, le concombre doit être ajouté à cette salade de chou fraîche juste avant de servir. Épluchez-les, épépinez-les et coupez-les, puis conservez-les dans un récipient séparé jusqu’au moment de servir. Le résultat est une salade de chou rafraîchissante et pas trop lourde.

Nathan R. Congleton / AUJOURD’HUI

Rien de plus simple que ça ! Préparez les poivrons Padrón à trois ingrédients incroyablement savoureux avec du sel de mer comme apéritif, hors-d’œuvre, plat d’accompagnement ou collation.

Kara Birnbaum / AUJOURD’HUI

Cette délicieuse recette de purée de pommes de terre enrichie de fromage à la crème lui a été transmise par sa mère – et maintenant, Stewart nous la transmet.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Les adultes et les enfants adoreront cette version de la trempette traditionnelle du ranch. Utilisez-le pour la crudité, les chips croustillantes ou comme tartinade sur les sandwichs. Diluer avec un peu d’eau et il habille aussi une salade.

Qui est partant pour un brunch d’anniversaire ?

Getty Images

Le zeste de citron et le cognac apportent à ce pain doré épais une luminosité majeure. Tremper le pain dans la pâte aux œufs et le faire pivoter dans la poêle crée une texture tendre mais croustillante, qui résiste lorsque vous conservez les lots finis dans un four chaud.

AUJOURD’HUI

Malgré leur nom, a déclaré Stewart, les œufs à la coque ne devraient pas être bouillis tout au long du processus de cuisson. Portez-les plutôt à ébullition puis retirez immédiatement du feu. Cela cuit les œufs plus doucement, ce qui donne un œuf parfaitement mou (jamais caoutchouteux!).

Samantha Okazaki / AUJOURD’HUI

Profitez au maximum des courges et des tomates de fin d’été avec la tarte savoureuse Stewart’s. C’est le plat de brunch parfait mais peut être apprécié à n’importe quel repas de la journée.

Zach Pagano / AUJOURD’HUI

Le saumon est un poisson merveilleux à cuire sur le gril car il est moins délicat que les autres variétés et ne se désagrège pas. Associez le poisson grillé avec des pois sucrés et des pommes de terre copieuses pour une salade saine et rassasiante qui ne semble pas redondante.

Faites-le pour le dîner

Kara Birnbaum / AUJOURD’HUI

Il n’est pas nécessaire que ce soit Thanksgiving pour se livrer à une magnifique dinde rôtie. Cette recette donne un oiseau dodu et majestueux, avec une peau croustillante et dorée et un arôme assorti.

Zach Pagano / AUJOURD’HUI

Une marinade savoureuse imprègne ces côtes levées à la coréenne d’un mélange irrésistible de saveurs aigre-douce. Servir la viande tendre dans des coupes de laitue croustillantes avec des légumes croquants garantit que chaque bouchée est satisfaisante et délicieuse.

AUJOURD’HUI

C’est un clambake qui peut être fait sur le poêle n’importe quel soir de la semaine ! Ajouter les ingrédients dans le bon ordre est le secret du succès de cette recette ; ceux qui prennent le plus de temps à cuire entrent en premier. La couche d’algues en option (disponible chez la plupart des poissonniers) confère une essence océanique salée et maintient les pommes de terre hors du fond du pot.

Nathan Congleton/AUJOURD’HUI

Il y a beaucoup d’histoires sur la façon dont le sloppy Joe tire son nom – d’un bar cubain, d’un restaurant à Sioux City, Iowa. La version de Stewart du favori américain se passe du ketchup habituel ou de la sauce chili en faveur des tomates concassées, de la poudre de chili et du sirop d’érable. N’oubliez pas les serviettes.

Zach Pagano / AUJOURD’HUI

« J’adore cette recette de poulet grillé parce qu’elle est simple à préparer, à cuisiner et à servir », a déclaré Stewart. « La vinaigrette herbacée et savoureuse égaye vraiment le plat. »

AUJOURD’HUI

Le sandwich idéal absolu de Stewart est un combo simple mais décadent de jambon ibérique, de mozzarella et de sa « sauce secrète »: mayo au poivron rouge. Nous l’appelons « La Marthe ».

Nathan Congleton/AUJOURD’HUI

De tous les différents bouillons que Stewart a préparés dans l’autocuiseur, le bouillon de jambon était le plus surprenant – d’une manière délicieuse. C’est extrêmement polyvalent, et elle l’a particulièrement aimé comme base pour ce ramen aux champignons terreux avec des oignons verts, du citron vert piquant et des légumes verts amers.

MC Suhocki / AUJOURD’HUI

Vous ne pouvez pas vous tromper avec cette version classique des ailes de poulet Buffalo. C’est un plat qui plaira à tout le monde pour toute réunion et particulièrement pour une fête.

AUJOURD’HUI

Stewart connaît certainement son chemin avec un gadget de cuisine, et elle maîtrise vraiment ce ragoût du sud-ouest fait sans effort dans la mijoteuse. Il est parfait pour les nuits fraîches ou les festivités estivales avec à côté du pain de maïs ou des croustilles de tortilla.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Ce sandwich estival est mieux servi immédiatement lorsque le poisson blanc feuilleté est chaud de la friteuse. Garni de la sauce tartare maison de Stewart, ce sera la vedette de tous les alevins de poisson.

AUJOURD’HUI

Éloignez les vampires mais accueillez les invités avec ces 20 gousses de poulet à l’ail. Un riff sur le classique du bistro français, Stewart a en fait coupé l’ail en deux (oui, le dîner de 6 à 8 personnes en appelle généralement 40 !). Mais la capacité de la mijoteuse à intensifier la saveur et l’humidité perfectionne le profil citronné et ail du poulet pour un plat brillant et élégant.

AUJOURD’HUI

De nombreuses recettes à la mijoteuse portant des noms similaires nécessitent simplement une bouteille de sauce barbecue mélangée à des morceaux de poulet. Cette recette vous apprend à quel point il est facile de développer une saveur de barbecue bien meilleure et plus fraîche à partir de rien, avec seulement quelques agrafes de garde-manger.

Desserts décadents pour la diva domestique

Avec l’aimable autorisation de Clarkson Potter

Vraiment, follement et profondément chocolat : Des bassins de riche caramel salé séparent les couches de gâteau au chocolat, qui sont ensuite enrobées de glaçage au chocolat noir et saupoudrées de sel feuilleté. Ce dessert est tellement irrésistible que le voisin de Stewart, Richard Gere, lui a demandé les restes après l’avoir vu sur AUJOURD’HUI.

Avec l’aimable autorisation de Clarkson Potter

Une traînée sauvage traverse ce dessert sous une couche de glaçage au chocolat riche. Coupez une tranche et révélez des rayures zébrées de gâteau à la vanille et au chocolat. C’est une astuce étonnamment facile à réaliser – il suffit d’alterner des cuillerées de pâte au centre de la poêle et de créer des anneaux concentriques.

Kara Birnbaum / AUJOURD’HUI

L’ajout de poudre de cinq épices chinoises à la garniture peut sembler peu orthodoxe dans cette tarte d’automne classique, mais deux de ses composants (cannelle et clou de girofle) peuvent déjà être trouvés dans les épices pour tarte à la citrouille standard. La croûte dramatique est délicieusement facile à créer et plaira à tout le monde.

Avec l’aimable autorisation de Clarkson Potter

Le citron et la meringue forment l’un des grands duos culinaires de tous les temps. Ici, ils sont fouettés en un gâteau léger comme l’air. Un glaçage à la meringue suisse est appliqué puis grillé pour une teinte dorée, pour mettre en valeur ses courbes sensuelles.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Croquants, moelleux, salés et sucrés, ces biscuits addictifs satisfont chaque recoin de votre palais. Les noix de pécan au beurre et les chips salées réunissent vraiment le tout dans cette gâterie unique.

Martha Stewart

Ces tasses faites maison ont le même goût que la confection classique bien-aimée. Le chocolat velouté enrobe du beurre d’arachide crémeux dans une gâterie de deux bouchées parfaitement dimensionnée.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Extrêmement humide avec des notes collantes de la saison tropicale, cette confiserie décadente et remplie de fruits sera une répétition pour tous ceux qui sont fan d’ananas… ou de gâteau.

Johnny Miller / MarthaStewart.com

Des tranches horizontales de riche gâteau au brownie forment des rayures spectaculaires dans ce dessert glacé saisissant, qui présente toutes les garnitures d’un sundae à l’ancienne – et plus encore. Deux sortes de crème glacée – vanille et fraise – sont utilisées comme garnitures, ainsi que du beurre de cacahuète croquant et des framboises écrasées.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Oubliez les flocons d’avoine à l’ancienne pour un autre grain avec ces biscuits à base de farine farro chargés de morceaux de chocolat. Ils sont croquants, moelleux et sucrés, exactement comme un cookie devrait l’être.

Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Considérez ces magnifiques biscuits comme de mini versions fleuries de la tarte Linzer classique. Ils offrent la même combinaison alléchante de noisettes au beurre et de confiture fruitée, dans un emballage plus petit.