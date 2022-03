C’est l’application dont vous avez besoin pour terminer GTA 5 à 100%

Si vous êtes accro à la nouvelle version de GTA V, cette application vous sera d’une grande aide car elle vous montrera des milliers de lieux et d’objets à collectionner tels que des armes ou des œufs de Pâques.

Si vous êtes un fan de jeux vidéo, nous n’aurons sûrement pas à vous dire que l’un des jeux du moment, avec Elden Ring, c’est GTA Vla deuxième version remastérisée du Le titre le plus réussi de Rockstar au cours de la dernière décennie qui arrive accompagné de GTA en ligneson mode multijoueur classique qui, à cette occasion, il est indépendant du jeu lui-même.

De Andro4all, nous essayons toujours de recommander des outils qui vous aident à avancer plus rapidement dans les jeux et, s’il y a quelques jours, nous vous avons parlé de MapGenie : Elden Ring Map, une application gratuite avec la carte complète des Terres du Milieu, aujourd’hui nous vous apportons l’application dont vous avez besoin pour terminer GTA 5 à 100%.

Devenez un expert de GTA V grâce à l’application MapGenie : GTA5 Map

MapGenie : GTA5 Map est une application gratuite grâce à laquelle vous pourrez connaître plus de 2 000 sites du monde ouvert de Grand Theft Auto V et, de cette façon, obtenir plus facilement des objets de collection comme armes ou œufs de Pâques.

Envie de jouer à GTA V sur votre téléphone Android ? On vous explique comment faire

Cette application a également quatre types de cartes : atlas, satellite, route et UV inversé afin que vous puissiez explorer le monde de GTA V de la meilleure façon possible et vous permet de localiser un emplacement le rechercher par son mot-clé ou par sa catégoriepuisque tous les emplacements sont répartis sur plus de 50 catégories.

Une autre fonctionnalité de MapGenie : GTA5 Map qui vous aidera à terminer le jeu avant tout le monde est Progress Tracker, un outil qui gardez une trace de vos objets de collection et synchronisez les progrès avec le site MapGenie pour ce jeu.

Ce sont tous les GTA auxquels vous pouvez jouer sur Android

Enfin, avec cette application, vous pourrez organiser toutes les informations des lieux, car elle vous permet ajoutez et modifiez vos notes dessus et synchronisez-les avec le site Web MapGenie.

Rubriques connexes: applications gratuites

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂