C’est l’anniversaire du prince Harry ! Voir les messages de William, Kate et d’autres membres de la famille royale

Mercredi a marqué un grand jour pour le prince Harry, alors que le royal britannique qui appelle actuellement l’Amérique chez lui a eu 37 ans.

En l’honneur de cet événement, les membres célèbres de la famille de Harry ont célébré sur les réseaux sociaux, notamment son frère et sa belle-sœur, le duc et la duchesse de Cambridge.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé ce message d’anniversaire pour le prince Harry. duc et duchesse de cambridge / Instagram

Malgré les rumeurs persistantes d’une rupture lente à guérir entre Harry et le prince William, son frère et l’ancienne Kate Middleton ont partagé une photo saisissante du duc de Sussex dans leur histoire Instagram avec une bannière qui disait : « Joyeux anniversaire prince Harry ! «

Et ils étaient loin d’être seuls quand il s’agissait de partager leurs vœux.

Clarence House, la page Instagram officielle du prince Charles et de la duchesse de Cornouailles, a également partagé une salutation sincère pour le grand jour de Harry. clarencehouse / Instagram

Sur le compte de Clarence House, qui est la maison Instagram du patriarche de la famille le prince Charles et de son épouse, Camilla, duchesse de Cornouailles, les vœux d’anniversaire accompagnaient trois photos de Harry – une photo d’enfance où on peut le voir sourire aux côtés de son père, une autre photo flashback du duo de la cérémonie d’ouverture des Jeux Invictus 2014 et entre ces images, une photo rayonnante de Harry prise l’année dernière.

« Joyeux anniversaire au duc de Sussex ! » lire une bannière qui comprenait un emoji de gâteau.

Même le compte Instagram officiel de la famille royale, qui partage des messages au nom de toute la famille, y compris la reine Elizabeth, était sûr de partager un hommage au prince.

Le compte Instagram officiel de la famille royale n’a pas non plus oublié l’anniversaire du duc de Sussex. theroyalfamily / Instagram

« Je souhaite un joyeux anniversaire au duc de Sussex aujourd’hui! » la légende lue.

Ce message est apparu avec un autre trio de photos, dont une montrant un Harry heureux assis à côté de sa femme, Meghan, duchesse de Sussex.

En fait, le mois dernier seulement, l’ancienne Meghan Markle s’est retrouvée l’objet de salutations similaires, comme les trois comptes Instagram postés en son honneur pour marquer son 40e anniversaire.

En rapport

Mais le grand jour de Meghan, la célébration s’est étendue au-delà des médias sociaux, alors qu’elle et sa copine Melissa McCarthy se sont associées pour une campagne «40 x 40» liée à son anniversaire historique, qui a encouragé les gens à donner 40 minutes de leur temps pour encadrer les femmes de retour. à la main-d’œuvre.

Bien qu’Harry n’ait pas été le sujet de la vidéo qui accompagnait le lancement, il y a fait une apparition inoubliable alors qu’il montrait subtilement ses talents de jongleur.