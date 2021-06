C’est l’anniversaire de Carson Daly ! Voir l’hommage de Siri Daly à son mari

Aujourd’hui, Carson Daly fête ses 48 ans mardi et sa femme Siri célèbre son « mari formidable » avec un message spécial.

Elle a posté une jolie photo sur Instagram avec la légende : « Rejoignez-moi pour souhaiter un JOYEUX ANNIVERSAIRE à ce mari et papa qui joue au golf, qui prépare des pizzas, qui travaille dur, qui aime les Raiders/Yankees/Insulaires ! »

Carson est vraiment tout ce qui précède. C’est un père qui donne la priorité à la santé mentale et est un chef créatif et même un barbier amateur.

Siri a également célébré Carson dimanche pour la fête des pères.

« Bonne fête des pères à un papa qui se fera un plaisir de laisser cela se produire. Nous t’aimons @carsondaly ! » Siri a sous-titré le message amusant.

Les jolies photos ne s’arrêtent pas là. Siri a récemment publié une collection de photos inédites de la famille Daly dans les coulisses de « The Voice ».

« Il ne semble pas possible de récapituler 10 ans de » The Voice « … les souvenirs que nous avons créés à l’intérieur et à l’extérieur des murs du studio sont infinis », a écrit Siri en légende de la publication. « Ce que je peux dire avec certitude, c’est que @carsondaly a travaillé ses fesses… et je dis ‘tushy’ parce que j’ai 17 enfants. Félicitations à toutes les personnes impliquées sur 20 saisons et 10 années fabuleuses! »

Pour son anniversaire, Carson a reçu les vœux d’autres membres de la famille 45secondes.fr. Savannah Guthrie a posté une photo sur Instagram avec la légende : « S’il y avait des Emmys pour l’amitié, il aurait une salle pleine. Je t’aime @carsondaly — joyeux anniversaire !! »

La co-animatrice de la 3e heure de 45secondes.fr, Sheinelle Jones, a également partagé un message en écrivant: « Joyeux anniversaire à l’une des personnes les plus gentilles de 30 Rock !!!!!! »

