C’est l’anime préféré des japonais en 2022

Animé

L’anime est un genre animé qui s’est développé à pas de géant et aujourd’hui nous allons vous dire quel est le préféré des Japonais en 2022. Faites attention !

© IMDbLe titre choisi au Japon

2022 a été un grand succès pour le genre d’anime animé japonais qui avait des titres paradigmatiques tels que L’attaque des Titans Oui Homme à la tronçonneuse qui ont réussi à transcender les frontières du Japon pour devenir de véritables phénomènes planétaires. Cependant, nous devons garder à l’esprit qu’il y a eu un grand nombre de premières à cet égard en 2022 et dans le pays d’origine de ce type de contenu, ils ont un favori.

Pour couronner l’année, le site d’anime japonais AnimeAnime.jp a dévoilé aujourd’hui ses résultats pour meilleur anime télévisé de 2022 tel que voté par les lecteurs du site. Le site a interrogé 8 271 personnes, plus que les années précédentes, avec 55,2 % d’hommes et 42,5 % de femmes. L’enquête a été réalisée entre le 1er et le 12 décembre et une autre de ses caractéristiques est qu’elle ciblait également différentes tranches d’âge.

Une enquête surprenante

L’enquête menée par ce moyen s’est terminée par un résultat surprenant dans lequel Recul de Lycoris a été choisi comme anime préféré par les fans japonais partageant le podium avec Bocchi le Rocher ! seconde et Dropkick sur mon mal! X en troisième position. La vérité est que de nombreux experts du genre ont été surpris par ce résultat voyant que le numéro un ne l’a pas pris, pour citer un exemple, FAMILLE ESPION X. Les résultats de l’enquête :

dix. Rendu de l’heure d’été

09. Mon habillage chéri

08. Mob Psycho 100 III

07. My Hero Academia Saison 6

06. BLUELOCK

05. ESPION x FAMILLE

04. Homme à la tronçonneuse

03. Dropkick sur mon diable ! X

02. BOCCHI LE ROCHER !

01. Recul de Lycoris

De quoi s’agit-il Recul de Lycoris? Suivez l’histoire d’une organisation de renseignement secrète à l’échelle du Japon appelée DA (Direct Attack) et d’une équipe d’agents féminins appelée « lycoris » qui sont chargés d’assassiner des terroristes et des criminels avant qu’ils ne deviennent une menace potentielle pour la tranquillité de la ville. La vie paisible et ordinaire à Tokyo est due à la protection de ces jeunes filles. Vous pouvez voir ce titre dans croustillant.

Nous pouvons tous convenir que 2022 a été une grande année pour l’anime et nous pouvons certainement nous attendre à ce que 2023 poursuive cette même tendance si l’on tient compte du travail que les studios en charge de ces titres ont fait avec des histoires innovantes pleines de créativité qu’à en même temps éblouir de l’aspect technique. Le Japon est peut-être à l’origine de ces contenus, mais le monde entier a su les accepter comme les leurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?