C’est l’Android standard selon AnTuTu : 8 Go de RAM, Android 12 et processeur Qualcomm

Selon AnTuTu, le smartphone Android standard dispose d’un écran de 6,7 pouces avec une résolution Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un processeur Qualcomm, 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne et Android 12.

Maintenant que nous sommes déjà au troisième trimestre de l’année, AnTuTu, la populaire plateforme chinoise de benchmarking, a estimé que c’était le moment idéal pour faire le point sur l’évolution des smartphones Android au premier semestre 2022.

Ainsi, après avoir récemment partagé son classement des 10 téléphones les plus puissants en juin, voilà qu’AnTuTu vient de publier un rapport avec les principales caractéristiques de la grande majorité des smartphones Android vendus au deuxième trimestre de l’année et donc, selon la société de benchmarking, l’Android standard a 8 Go de RAM, avec un processeur Qualcomm et avec Android 12 comme système d’exploitation.

Ce sont les fonctionnalités partagées par la grande majorité des téléphones portables vendus au premier trimestre 2022

La première chose que les chercheurs d’AnTuTu ont analysée est la taille d’écran des téléphones portables commercialisés au deuxième trimestre 2022 et dans cette section, les dalles de 6,7 pouces étaient les plus populaires auprès des une part de marché de 33,4%, ce qui représente une augmentation de 2,8% par rapport au premier trimestre de l’année, suivi de ceux de 6,4 pouces qu’avec une part de marché de 15,4% ils arrivent en deuxième position grâce à une hausse de 13,2% par rapport au premier trimestre 2022.

En ce qui concerne la résolution d’écran, 1080p est toujours la norme avec une part globale de 53,2 %, un chiffre légèrement inférieur aux 53,5% du trimestre précédent. En ce sens, il faut également souligner que la part de marché des téléphones mobiles avec une résolution de 1440p a diminué au deuxième trimestre de l’année passant de 2,3 % au premier trimestre à 1,6 % au deuxième.

Si l’on se concentre sur le taux de rafraîchissement de l’écran, le taux de rafraîchissement de 60 hertz reste le plus courant avec une part de marché de 50,1%bien que le 120 hertz gagne en popularité et au deuxième trimestre de l’année 36,4% des smartphones vendus avaient ce taux de rafraîchissement.

Au niveau de la marque de processeur, Qualcomm a continué de dominer le marché des smartphones au deuxième trimestre 2022 avec une part de marché de 65,2%ce qui représente une augmentation de 1,2% par rapport au trimestre précédent et MediaTek au deuxième rang avec une part de marché de 18,2%.

Concernant la taille de la mémoire RAM, l’option la plus courante reste 8 Go avec une part de marché de 38,1%en deuxième position, on retrouve les 6 Go avec une part de marché de 27,2% et le podium est fermé par l’option de 4 Go de RAM avec une part de marché de 16,5%. Dans cette section, nous devons souligner la croissance de l’option 12 Go de RAM, qui occupe déjà la quatrième place avec une part de marché de 10,6%.

Si l’on analyse le stockage interne des terminaux vendus au deuxième trimestre 2022, l’option de mémoire préférée des utilisateurs est toujours de 128 Go avec une part de marché de 48,9%en deuxième position, la version 256 Go avec une part de marché de 28,8% et en troisième place on trouve l’option 64 Go avec une part de marché de 15,6%.

Enfin, concernant la version d’Android, la grande majorité des téléphones mobiles vendus au premier trimestre de l’année ont Android 12 comme système d’exploitation, plus précisément 52,1 %, ce qui représente une augmentation de 25,8 % par rapport au trimestre précédent. Cela provoque la version précédente, Android 11, perdre 24% de part de marché à 32%.

