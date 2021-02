C’est l’âge des héros dans la nouvelle saison de NBA 2K21

NBA 2K21 a ajouté une nouvelle paire de Dunks pour sa cinquième saison de contenu MyTeam: Age of Heroes. Comme c’est toujours le cas pour le match de basket, vous pouvez vous attendre à une toute nouvelle échelle de contenu à débloquer, ainsi qu’à de nouveaux défis et récompenses. Le plus gros ajout sont les nouvelles cartes sur le thème des héros: vous commencerez avec un Sapphire LeBron James, mais vous pourrez le mettre à niveau vers un diamant d’ici la fin de la saison.

Ailleurs, il y a un nouveau Michael Jordan Signature Challenge – voir Tous les codes de casier NBA 2K21 pour savoir comment réclamer une carte MJ gratuite – tandis que Galaxy Opal David Robinson est à gagner si vous pouvez atteindre le niveau 40 pour la saison. Vous pouvez avoir un aperçu des nouveautés dans la bande-annonce intégrée ci-dessus, mais faites-nous savoir si vous reviendrez au tribunal dans la section commentaires ci-dessous.