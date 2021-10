C’est l’actrice populaire qui rejoindrait les films Marvel Studios

Pour lui Univers cinématographique Marvel des dizaines de personnalités de renommée mondiale ont défilé. Avec Robert Downey Jr. et Chris Evans à la tête, dans la peau de Hombre de Hierro et Capitaine Amérique respectivement, un grand nombre d’acteurs de renom ont décroché un rôle dans les films de super héros. Est-ce que, étant une saga si étendue, la variété des personnages a donné naissance aux artistes les plus populaires. Et il semble, un nouvel ajout arriverait bientôt.

Il s’agit de rien de moins que Sandra Bullock, l’actrice de 57 ans qui a remporté un Prix ​​des Oscars qui a été présenté dans des films comme Vitesse, La Proposition, L’Aveugle et 8 de l’océan. Comme il s’est passé au cours des dernières heures, Bullock serait sur le point de rejoindre le MCU comme l’un des nouveaux visages de l’entreprise. Et c’est qu’avec la fin de Avengers : Fin de partie Cela signifiait non seulement la fin d’une phase très importante, mais aussi le renouvellement des personnages principaux.

Après avoir lancé la série de Disney+ WandaVision, Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver, Loki et Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Marvel Studios est revenu au cinéma avec de vrais chars après un an d’arrêt à cause de la pandémie de coronavirus. Veuve noire et Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont déjà eu leur première en grand, représentant un boom au box-office, et maintenant le studio espère le reproduire avec Éternels en novembre et Spider-Man : Pas de chemin à la maison en décembre.

Précisément, la première suivante a montré que la société de Kevin Feige vous pouvez avoir les signatures les plus prestigieuses. Au Éternels, sera incorporé Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek et Kit Harrington, entre autres. Il ne serait pas surprenant que, dans ce sens, Bullock décide également de faire partie de la saga, et il se murmure également que cela se produira avec Henry Cavill et Keanu Reeves.

Cependant, les théories indiquent que Bullock se mettra à la place de Sue tempête sur la bande préparée à partir de Les quatre Fantastiques, même si cela pourrait aussi juste donner la parole à un personnage 100% en charge de CGI. Pour le moment, il n’y a pas de contrat confirmé et l’actrice continue de travailler sur ses prochains projets : L’impardonnable, la cité perdue et Train à grande vitesse, le dernier avec aussi Brad Pitt et Joey King.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂