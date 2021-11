C’est l’acteur que Marvel n’a jamais appelé pour ses films

ASUPERMALL Tablette En Metal De 10,1 Pouces Avec Processeur Mt6592 A Huit C?urs Resolution 1280 * 800 Resolution De 2 Go + 32 Go Prise En Charge Des Appels 2G /

Caractéristiques: Écran haute définition de 10,1 pouces et résolution de 1280 * 800, vous montre une image claire et exquise, des détails plus clairs. Le processeur MT6592 A7 à huit cœurs vous offre des expériences audiovisuelles vives et réalistes, une vitesse de fonctionnement rapide et une faible consommation d'énergie. Système d'exploitation Android 5.1, stable et fluide, pour créer une meilleure expérience de tablette. La tablette offre une mémoire de stockage de 2 Go + 32 Go pour répondre rapidement et fonctionner rapidement. Conception mince, épaisseur de 8 mm, plus confortable à tenir et plus léger à transporter, plus pratique à utiliser. Les deux caméras 0.3MP + 2.0MP vous permettent de capturer des moments mémorables ou de discuter avec des amis. Prise en charge de la connexion BT4.0 et WiFi, offre une vitesse de réseau plus rapide, moins d'interférences uniques. La batterie de grande capacité assure une longue durée de veille pour une utilisation de longue durée.