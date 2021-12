C’est l’acteur Netflix le plus populaire de 2021

Généralement, lorsqu’une nouvelle production atteint Netflix, remporte un grand succès dans le monde entier. L’un des exemples clairs est Le vol d’argent, qui a initialement commencé à être diffusé sur Antena 3, mais a été annulé en raison de la faible note. Cependant, une fois que la plateforme a repris les droits, la série d’Álex Pina est devenue un phénomène mondial. Cependant, il convient de noter que cette société a également son contenu original, qui est très réussi.

Parmi eux se trouve Bridgerton, la série basée sur les livres de Julia Quinn qui a été créée en décembre 2020. Avec une seule saison de huit épisodes, la bande était un phénomène mondial au point qu’elle est devenue la production la plus regardée de l’histoire de Netflix. En fait, à l’heure actuelle, c’est toujours la fiction la plus regardée en langue anglaise et tout indique que pour l’instant elle restera la première.

Bridgerton Il se déroule dans la haute société londonienne du XIXe siècle, où des jeunes femmes étaient présentées au tribunal pour définir leur état matrimonial. Et, dans la première saison, l’histoire d’amour entre Daphné et Simon a fait sensation auprès des fans du monde entier. C’était Phoebe Dynevor et Régé-Jean Page qui ont joué ces personnages, ce qui les a immédiatement catapultés à la renommée internationale.

Avant de jouer BridgertonNi Dynevor ni Jean Page n’étaient si connus, mais maintenant les acteurs sont deux des plus aimés. C’est plus, Regé a atteint le point de devenir l’acteur Netflix le plus populaire de 2021. Il y a quelques jours, la liste des acteurs les plus populaires lancés chaque année par IMDB était connue, où Elizabeth Olsen s’est imposée comme l’interprète de Marvel la plus populaire dépassant Tom Holland et Zendaya.

Et maintenant, Régé-Jean Page Il fit de même, prenant la place des acteurs les plus connus de Netflix. C’est que, il faut noter que puisqu’il était en charge de Bridgerton Et bien qu’il ne soit pas dans la deuxième saison, sa carrière et sa notoriété ont été pointées vers le haut. La grande preuve en est que eL’acteur est l’un des favoris pour être le nouvel interprète choisi de James Bond.

