C’est l’acteur de « Woo, un avocat extraordinaire » qui a improvisé le plus de scènes

Netflix

Woo, un avocat hors norme C’était l’un des k-dramas les plus excitants et les plus applaudis de Netflix. Mais saviez-vous que tout ce qui s’est passé dans la série n’était pas scénarisé ? Découvrez qui est l’acteur qui a le plus improvisé.

©IMDBL’acteur de Woo, un avocat extraordinaire qui a improvisé plus de scènes

Malgré le fait que sa première saison soit déjà terminée sur Netflix, Woo, un avocat hors norme reste l’un des plus grands drames k du géant du streaming. Cela est dû au fait qu’il est immédiatement entré dans le TOP 10 des séries historiques de la plateforme en raison du nombre d’heures qu’il a été reproduit au cours de ses 28 premiers jours depuis sa création. De plus, bien sûr, son intrigue choquante et passionnante était un gros avantage.

Woo, un avocat hors norme suit la vie de Woo, un avocat qui a reçu un diagnostic de trouble du spectre autistique à un très jeune âge. Les médecins avaient le pire présage pour elle : elle ne serait pas capable de parler et de bien s’entendre. Cependant, peu à peu, elle a avancé dans sa vie et, comme le montre la série, elle est devenue une grande avocate qui a obtenu un emploi dans un cabinet d’avocats où elle a pu démontrer toutes ses capacités.

Eh bien, au-delà de l’autisme, Woo a aussi le syndrome de la sauge. C’est pourquoi, bien qu’au début elle n’ait pas été bien acceptée, lorsqu’ils ont fini par découvrir son intelligence, elle s’est imposée comme l’une des avocates préférées. Sans aucun doute, c’est une histoire d’amour et d’émotions qui n’aurait pas été la même sans le grand rôle de Parc Eun Bin. L’actrice a donné vie au protagoniste en faisant un travail impeccable et complètement captivant.

Bien que, la vérité est qu’elle n’est pas la seule à avoir fait une interprétation incomparable, mais elle a aussi fait Kang Ki-young, qui incarne l’avocat vétéran Jung Myeong-seok dans la série. L’acteur, avec ce personnage, a gagné l’affection des téléspectateurs après être devenu le mentor de Woo, mais aussi grâce à son travail. Cependant, il convient de noter que l’une des choses qui a le plus marqué la personnalité de son personnage est sa spontanéité.

Dans plus d’une scène, le mentor de Woo était spontané, ce qui implique que l’acteur ne suivait pas les lignes écrites par les scénaristes. Et dit et fait. C’est Ki-young lui-même qui Il a avoué que certains de ses meilleurs dialogues sont improvisés et même qu’il était l’acteur qui a le plus quitté le scénario.. « Ce qui m’inquiétait le plus était de savoir si la partie sur l’avocat très expérimenté était convaincante.« , il expliqua.

Avec cela, il a précisé qu’il lui était difficile de se familiariser avec le jargon juridique, mais à la fin, il a réussi au point qu’il a réussi à improviser la plupart des scènes. Quelque chose qui, sans aucun doute, a ravi les téléspectateurs puisqu’ils l’ont transformé en l’un des personnages les plus aimés de toute l’histoire. C’est pourquoi beaucoup espèrent qu’il reviendra pour la deuxième édition du drame.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂