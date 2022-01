C’est l’acteur de Grey’s Anatomy qui a le plus oublié son scénario

En ce qui concerne les drames médicaux, l’un de ceux qui domine sans aucun doute parmi les fans est L’anatomie de Grey. Faite par Ellen Pompeo, a lancé sa 18e saison l’année dernière dans ce qui était le retour de Gris Meredith après un accouchement très rare, le 17, qui avait pour axe le coronavirus et son protagoniste au bord de la mort. Jusqu’à présent, on ne sait pas quand le drame acclamé de abc.

Depuis que L’anatomie de Grey apparu sur le petit écran en 2005, de nombreux artistes sont passés par ses décors. Il est clair que celui qui a duré le plus longtemps était Ellen Pompeo, mais la chose frappante est qu’elle n’était pas la seule qui était dans tous les chapitres, mais qu’elle partageait le disque avec Chandra Wilson (Miranda bailey) Oui James Pickens Jr. (Richard Webber). En quatrième place apparaît un acteur qui s’est quelque peu éloigné de la série : chambres de Justin (Alex Karev).

Comme les fans s’en souviennent, le départ de ce médecin de la série était quelque peu déroutant et s’est produit à travers une lettre qui a été lue avec une voix off. Là, le médecin a expliqué à ses collègues de l’hôpital qu’il allait quitter la ville pour rencontrer son ex-femme, avec qui il vivrait à nouveau. Cela impliquait de laisser derrière lui son partenaire actuel, ce qui n’a pas très bien plu aux fans. Ce qui s’est passé n’a jamais été révélé avec certitude, mais une récente interview pourrait faire la lumière sur la question.

Il semble que Chambres il avait beaucoup de mal à se souvenir de ses lignes de dialogue. Cela a été confirmé dans une interview Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) lorsqu’il a été interviewé par Nous hebdomadaire. Quoi qu’il en soit, il faut préciser que Gianniotti il n’a pas laissé entendre que c’étaient les raisons de son départ. Dans le même discours, Giacomo Souligné Pompeo comme un collègue très drôle derrière la caméra et reconnu Kevin McKidd (Chasse à l’Owen) en tant qu’ami et mentor.

L’avenir d’Ellen Pompeo

Pendant deux saisons, le drame médical de abc a ses fans en haleine, pour l’avenir de la série. Est-ce, il semble que Ellen Pompeo est prêt à dire au revoir à Gris Meredith et ainsi ils vous laissent entrevoir leurs déclarations à Initié: « J’ai essayé de me concentrer pour convaincre tout le monde que cela devrait se terminer. ». Ce qui l’inquiète le plus, c’est de savoir quelle sera l’histoire qu’ils raconteront aux fans. Cependant, loin de s’inquiéter, au signal, ils ont déjà commencé à négocier avec elle pour effectuer une 19e livraison, et cela a été confirmé dès Date limite. Pensez-vous qu’en cas de non-accord sur son contrat, la série devrait continuer sans sa présence ? Nous vous invitons à voter dans le sondage suivant :

