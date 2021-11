C’est la vraie relation des protagonistes de Astrological Guide for Broken Hearts, la nouvelle série Netflix

Ozzé Jeu de société Aphrodisia

Aphrodisia est un jeu de société érotique pour couple conçu pour les couples avides de nouvelles sensations et expériences sexuelles. C'est le jeu idéal pour redécouvrir votre partenaire ou même s'initier au bondage ! Laissez-vous guider par une série d'illustrations qui vous dévoilent les différentes épreuves à surpasser... Votre parcours sera parsemé de plaisirs charnels, de punitions corporelles et de positions sexuelles toutes plus excitantes les unes que les autres. Le but du jeu est entre les mains de votre partenaire. Il suffit d'ouvrir les petites portes du jeu afin de réaliser tous les gages proposés. Pour pimenter la partie, menottes, fouet, vibromasseur et bougie de massage seront vos meilleurs alliés. Votre partenaire vous bandera les yeux avec le masque et ouvrira une porte pour chaque action-mystère. Ensuite, c'est à lui d'agir et à vous de subir... ou inversement. Le port du bandeau étant obligatoire pour chaque action-mystère, le plaisir n'en sera que décuplé. Vivez une expérience sexuelle mémorable avec un des meilleurs jeux de société érotique qui existe. Le Jeu de société Aphrodisia contient : - 1 planche de jeu - 1 bandeau pour les yeux - 60 actions mystères - 2 pochettes avec portes - 1 fouet en cuir - 1 paire de menottes - 1 bougie de massage (chandelle à massage de la marque Shunga) - 1 vibromasseur - 2 jetons - 1 dé Prévoyez de jouer à Aphrodisia dans l'intimité de votre couple, pourquoi pas avec une ambiance tamisée pour faire monter l'excitation. Vous apprendrez à mieux connaître votre partenaire et notamment ses envies de bondage...