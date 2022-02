C’est la vraie relation de Freddie Highmore et Paige Spara en dehors de The Good Doctor

in

Amazon Prime Vidéo

Le cinquième opus est arrivé sur Prime Video, mais certains de ses fans se demandent à quoi ressemble le véritable lien entre les protagonistes. Sont-ils en couple ? S’entendent-ils vraiment ?

©ABCC’est la vraie relation de Freddie Highmore et Paige Spara en dehors de The Good Doctor.

Cette semaine était spéciale pour les fans de Le bon docteur en Amérique latine, depuis que sa cinquième saison est arrivée dans le catalogue du service de streaming Amazon Prime Vidéo, des mois après sa diffusion aux États-Unis sur ABC. Deux de ses grands protagonistes, Freddie Highmore et Paige Sparaforment l’un des couples les plus célèbres aujourd’hui, mais Comment les acteurs s’entendent-ils et quelle est leur relation ?

Shaun Murphy et Léa Dilallo ce sont les personnages qui interprètent et tissent un lien amoureux au sein de la fiction. Bien que peu imaginent aujourd’hui qu’ils n’étaient pas ensemble, le plan principal des scénaristes était qu’elle n’apparaisse que sur deux chapitres, mais remarquant la connexion devant les caméras, il a été décidé de créer une nouvelle romance qui a été officialisée à la fin de la troisième tranche. .

+ Comment les acteurs s’entendent-ils hors du plateau de la série ?

Remarquant la belle alchimie des interprètes de l’émission, les fans n’ont pas hésité à imaginer qu’eux aussi forment un couple dans la vraie vie. Malheureusement pour les followers, il n’y a jamais eu de romance entre eux et la réalité est que en dehors du plateau d’enregistrement, ce ne sont que de bons amis qui s’entendent très bien après tant d’années à partager le tournage.

Le cœur de l’acteur a déjà été conquis et lui-même a confirmé qu’il s’était marié en secret, bien qu’il n’ait pas voulu donner trop de détails sur la femme en question car il voulait garder sa vie aussi privée que possible. De la même manière, l’actrice a également un grand secret dans sa vie privée et n’a pas avoué qui est vraiment son partenaire, elle n’a donc fait qu’augmenter les rumeurs parmi les artistes qui sont finalement fausses.

Vous pourrez voir les deux acteurs dans la cinquième saison de Le bon docteurqui a un résumé engageant : « Le Dr Shaun Murphy est de retour à l’hôpital San José St. Bonaventure après une aventure au Guatemala. Avec son retour, lui et le personnel seront confrontés à des changements radicaux à l’hôpital qui mettront en péril non seulement l’intégrité des médecins, mais aussi sa relation avec Lea. ». Pour le moment, le sixième versement n’a pas été confirmé.

