C’est la vraie relation de Carolina Ramírez et Carlos Torres en dehors de La Reina del Flow

Les acteurs montrent une bonne chimie dans la telenovela, mais comment s’entendent-ils vraiment dans les coulisses ? Y avait-il une romance entre eux ?

C'est la véritable relation entre Carolina Ramírez et Carlos Torres en dehors de La Reina del Flow.

La reine du flux Elle est devenue l’une des séries les plus populaires d’Amérique latine ces dernières années et elle doit beaucoup à son arrivée sur le service de streaming. Netflix. Sa deuxième saison, sortie en novembre 2021, a complété les 172 épisodes au total et a condamné la fin de l’histoire, qui met en vedette Carolina Ramírez et Carlos Torres. Comment est la relation de ce couple d’acteurs dans la vraie vie ?

Le programme colombien s’articule autour Yimi Montoya, une chanteuse qui passe dix-sept ans injustement condamnée à la prison et cherche à obtenir sa liberté pour se venger de ceux qui ont ruiné sa vie, et pour cela elle change d’identité. Charlie Flow, le responsable de son incarcération, est un musicien qui lui a également volé des chansons et qui interfère maintenant avec son oncle, un trafiquant de drogue de Medellin. Ces personnages ont une relation amour-haine qui a attiré l’attention du public.

+ La vraie relation entre Carolina Ramírez et Carlos Torres

Étant une fiction à grand succès et voyant la chimie des deux interprètes dans chacun des chapitres, plus d’un fan a imaginé s’ils avaient jamais eu une approche sentimentale. Malheureusement pour les adeptes, le Charles Torres a clarifié la situation et a précisé qu’il n’y avait jamais eu de romance: « J’aime la chimie que vous voyez entre Caro et moi, j’aime travailler avec Caro, mais cela ne veut pas dire que nous avons quelque chose dans la vraie vie »a-t-il déclaré sur son Instagram.

La réalité entre eux est que ce sont de très bons amis et dans les coulisses ils ont partagé de grands moments avec le casting en général. De plus, nous devons remarquer que les deux ont leurs partenaires respectifs: Caroline elle est mariée à Mariano Bacaleinik, qu’elle a rencontré en 2007 et ils vivent ensemble depuis 2010 en Argentine ; tandis que Charles Il sort avec Joanna Castro, une femme d’affaires colombienne spécialisée dans l’art culinaire.

Pour le moment, ni Netflix ni Caracol TV n’ont fait référence à une éventuelle poursuite de La reine du flux, on pense donc que la fin a été définitive. Cependant, si ces acteurs vous manquent toujours dans la même émission, nous vous conseillons de regarder brut, rien sur Amazon Prime Video, où Carolina Ramirez joue Hanna et Carlos Torres se met à la place de Julio.

