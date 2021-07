Sexe / Vie Il a frappé très fort depuis son arrivée sur Netflix le 25 juin. La série dramatique se classe comme le plus regardé dans le monde grâce à une intrigue captivante qui comprend un triangle amoureux et beaucoup de sensualité. Les scénaristes se sont basés sur une histoire vraie écrite dans un livre, bien qu’ils aient apporté des changements importants à des fins artistiques qui vous surprendront sûrement. Rencontrez la vraie Billie !

Le succès de Netflix est inspiré par les souvenirs capturés dans « 44 chapitres sur 4 hommes », une autobiographie de 2016 écrite par BB Easton. En fait, l’œuvre est née comme un journal intime de son auteur où elle a vécu ses expériences au cours des quatre principaux couples qu’elle a eus dans sa vie avant de rencontrer son mari Ken. Son intention était que son mari le lise à animer la relation qu’ils avaient et une fois qu’il a fini de l’écrire, il l’a reposé pour s’assurer que vous le lisiez.

Couverture de 44 chapitres sur 4 hommes (@bb_easton)



« Ce fut l’expérience la plus cathartique pour moi. Cela m’a aidé à combler le fossé entre ma vie actuelle et la fille que j’étais. Je vivais ma vie actuelle, mais j’écrivais sur toutes ces expériences amusantes et cela m’a aidé à me sentir comme J’étais la même personne. « L’écrivain a déclaré dans une interview avec Oprah Daily.

Contrairement à ce qui s’est passé dans la série, Easton n’a plus jamais rencontré son ex-petit ami et son idée a fonctionné car sa relation avec Ken a commencé à s’améliorer de manière significative. « C’est le même contexte que le livre. Y a-t-il quelque chose de mieux? Est-ce que ça va mieux que ça? Elle explore la même question, mais cela ajoute au drame. », a indiqué l’auteur au sujet de la décision de changer l’histoire en fiction.

C’est la vraie Billie : la vraie histoire derrière Sex/Life sur Netflix

(@ auteur.bb.easton)



(@ auteur.bb.easton)



L’autre modification notable apportée par les scénaristes concernait l’aspect physique: Easton est une femme blonde de 39 ans qui a actuellement les cheveux roses. Elle est originaire d’Atlanta, aux États-Unis et est psychologue. Pendant son adolescence, il était « Une fille punk rock avec des piercings, un crâne rasé et une addiction au bad boy. »

« Voir ces magnifiques mannequins humains sur un écran représentant des personnages basés sur mon mari et moi alors que nous sommes assis sur notre canapé cassé de 12 ans en pantalon de survêtement, le jour de la quarantaine 587 … nous sommes si heureux. Cela a été un rêve absolu, viens vrai que je ne savais même pas que j’avais « dit la femme qui a inspiré le personnage de Billie.