C’est la vidéo de Chayanne dansant la bachata qui a rendu fou Internet

Fujifilm Occasion Fujifilm X-T200

L'appareil photo X-T200 argent foncé, qui offre un rendu particulièrement élégant et familier, allie le penchant de FUJIFILM pour une esthétique rétro à un système d'imagerie polyvalent adapté à la fois aux photos et aux vidéos. Doté d'un capteur CMOS au format APS-C de 24,2 mégapixels, ce boîtier sans miroir est capable d'enregistrer des photos haute résolution jusqu'à 8 ips dans une plage de sensibilité native de 200 à 12800 ISO. La conception du capteur permet également d'enregistrer des vidéos UHD 4K jusqu'à 30 ips et des enregistrements Full HD jusqu'à 60 ips. En complément des deux supports, le capteur intègre également des pixels de détection de phase pour améliorer la vitesse de mise au point et la réponse, ainsi que des fonctions de détection des yeux et des visages pour une plus grande précision de mise au point lors de la photographie de portraits.