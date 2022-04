C’est la stratégie de Netflix après avoir perdu des milliers d’abonnés

in

Netflix

Netflix a signalé une perte d’abonnés pour la première fois depuis des années et les prévisions prévoient des mois difficiles pour la plateforme. C’est pourquoi il existe déjà un plan. De quoi s’agit-il?

© GettyC’est la stratégie de Netflix après avoir perdu des milliers d’abonnés.

Netflix Il reste le service de streaming le plus populaire au monde aujourd’hui, mais au cours des dernières heures, des données ont été confirmées qui pourraient compromettre cette réussite pour l’avenir de l’industrie. Selon les rapports officiels, la plate-forme a perdu quelque 200 000 abonnés jusqu’à présent cette année et les prévisions assurent que le chiffre peut monter à 2,5 millions d’utilisateurs dans les trois prochains mois.

Cette tendance s’inscrit dans la continuité de ce qui s’est passé en 2021, lorsqu’une fermeture avec 221,84 millions d’abonnés au total a été annoncée et qu’on parlait déjà d’une croissance tiède en termes de ses téléspectateurs. Il y a différentes raisons à cette baisse, mais c’est principalement dû au contenu et à la concurrence qui s’est accrue ces dernières années, avec de nouveaux acteurs comme Disney+, Prime Video, HBO Max Oui AppleTV+entre autres.

+Le plan après le retrait des utilisateurs

D’après ce qui a été rapporté par Le journaliste hollywoodienla prochaine étape de Netflix est de contrecarrer cette situation proposer un abonnement moins cher, mais avec des publicités qui compensent son prix. Cette manœuvre est étrange et plus encore après que Spencer Neumann, directeur financier de la société, ait déclaré il y a quelques semaines : « Ce n’est pas dans nos plans. Nous avons un excellent modèle commercial d’abonnement à l’échelle mondiale ».

La perte de milliers d’utilisateurs a alerté le streaming et c’est pourquoi le co-PDG, Roseau Hastings, a annoncé cette stratégie lors d’un appel avec des investisseurs. Là, il a reconnu qu’ils cherchaient à mettre en œuvre des options moins chères pour le public, également en raison des plaintes constantes concernant les augmentations qui se sont produites dans une grande partie du monde, et il a fait référence aux publicités : « Ceux qui ont suivi Netflix savent que j’ai été contre la complexité de la publicité et que je suis un grand fan de la simplicité de l’abonnement ».

Puis il a ajouté : « Mais autant que je suis fan de cela, je suis plus fan du choix des consommateurs. Et permettre aux utilisateurs qui aimeraient avoir un prix inférieur et tolérer la publicité d’obtenir ce qu’ils veulent a beaucoup de sens. ». Ce ne serait pas la première fois qu’une plateforme mettrait en œuvre ce plan, puisque Disney+ Oui hbo max sont ajoutés, mais ces deux ont un potentiel de croissance, contrairement Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂