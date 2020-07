C’est la Skoda Kamiq la moins chère que vous puissiez acheter. Faudra-t-il davantage?

«D’abord, c’est étrange, puis ça passe sous la peau» pourrait être le dicton qui résumerait mon expérience avec Skoda Kamiq, la marque tchèque B-SUV.

“Etrange” au début parce que … eh bien, regardez-le; il est peu probable qu’il remporte des prix de beauté et, comme la Scala avec qui il partage tant, il semble rester un peu dans le «no man’s land» en termes d’apparence et de proportions.

Qu’est-ce que je veux dire par là? Eh bien, nous savons que le Kamiq s’inscrit dans le segment des B-SUV, mais son design nous en dit peu sur ce qu’il est. Se présentant avec une carrosserie nue avec des éléments typiques de l’esthétique des SUV – nous n’avons même pas les protections en plastique autour de la carrosserie – la Skoda Kamiq passe plus rapidement à travers une voiture classique, qui n’est que légèrement supérieure à la norme.

C’est encore distinct, c’est vrai, mais la vérité est que parmi la myriade de propositions qui existent dans le segment, c’est peut-être le Kamiq qui a le moins de pouvoir d’attraction initiale.

Cependant, comme je l’ai rapidement découvert, les attributs de Kamiq ne sont pas épuisés dans son apparence – bien au contraire. Le côté pragmatique de Kamiq ne tarde pas à se démarquer et, sans s’en rendre compte, nous sommes déjà dans la partie du «boyau» que le dicton évoque.

De plus, vous pouvez le faire même avec le Kamiq le moins cher que vous puissiez acheter, à savoir la version 1.0 TSI 95 ch Ambition. C’est peut-être pourquoi, étant les plus “basiques”, nous ne sommes pas distraits par les détails accessoires et nous nous concentrons uniquement sur ses aspects essentiels … qui ont, en règle générale, été assez bons.

Conviviale et familiale

Parmi ses principaux arguments, sinon le principal, il y a l’espace disponible – c’est l’une des références du segment. L’espace pour les jambes et la hauteur à l’arrière sont égaux à ceux du plus grand Skoda Karoq, et ce n’est que lorsque nous essayons de faire asseoir trois personnes à l’arrière que le Kamiq prétend être un SUV B plus compact. Dans le segment, seul le Dacia Duster correspond aux cotes et le Honda HR-V est le seul à avoir plus d’espace pour les jambes.

Vous ne restez pas dans l’espace. Contrairement à la plupart des propositions du segment, les passagers arrière bénéficient toujours de fenêtres hautes, permettant une excellente visibilité vers l’extérieur; et nous avons des sorties de ventilation – dans la version d’accès …

Demandez simplement de ne pas avoir plus de flexibilité dans les solutions. Par exemple, la banquette arrière ne glisse pas longitudinalement comme dans le «cousin» Volkswagen T-Cross ou Renault Captur.

Déjà vu…

En sautant à la première rangée, le sentiment est celui d’une grande familiarité. La proximité de Scala ne pourrait pas être plus évidente que lorsque nous regardons le tableau de bord, car c’est exactement la même chose.

Ce n’est pas le dessin le plus passionné, mais il est inoffensif et ne dérange pas. Rien à signaler, cependant, à la disposition logique des différents éléments et à la bonne ergonomie des commandes disponibles. Vous ne passez pas beaucoup de temps à apprendre à «naviguer» dans cet intérieur.

C’est peut-être la version d’accès, mais dans celle-ci, comme c’est courant chez Skoda, la robustesse «respire». L’assemblage est solide, et bien qu’il ne manque pas de matériaux durs qui ne sont pas agréables au toucher répartis dans toute la cabine, aux principaux points de contact nous avons toujours des matériaux plus soignés, avec un toucher plus agréable.

Tout simplement intelligent

Ce ne serait pas une Skoda si elle n’avait pas ces détails «Simply Clever» qui caractérisent la marque. Il y a un chapeau de pluie intégré dans la portière du conducteur – “à la” Rolls-Royce… -, un grattoir à glace sur le couvercle du réservoir de carburant, et l’éclairage du coffre à bagages est amovible et devient une lampe de poche.

Cependant, certains aspects de son utilisation doivent être révisés – ils ne le sont pas simplement intelligent…

D’une part, nous avons des commandes physiques pratiques et accessibles pour contrôler la climatisation … Eh bien, pour contrôler certaines fonctions de la climatisation. Ils vous permettent uniquement de sélectionner le mode Auto et la température, en gros. Si vous souhaitez régler la vitesse de ventilation, vous devez appuyer sur «Menu» et le faire dans… le système d’infodivertissement.

La même chose se produit avec l’activation / la désactivation des assistants à la conduite. Souhaitez-vous déconnecter le «gênant» du système d’entretien de voie (Lane Assist)? Il n’y a pas de bouton pour cela. Le moyen le plus simple de le faire est d’accéder à un menu sur l’ordinateur de bord dans le tableau de bord… et nous devons le faire à chaque démarrage de la voiture, car cela ne mémorise pas notre choix.

© Thom V. Esveld / Raison automobile Version de base? Le Kamiq est livré de série avec un système d’entretien sur la route et un régulateur de vitesse.

Au volant

Le pragmatisme de Skoda Kamiq se ressent également au volant. Il ne devrait pas y avoir de B-SUV avec une meilleure visibilité, un «art» quelque peu négligé aujourd’hui, étant l’une des critiques les plus récurrentes que je fasse non seulement à ses concurrents, mais à de nombreuses autres automobiles.

En plus de la très bonne visibilité, il y a aussi un très bon rayon de braquage, ce qui rend la conduite urbaine et les manœuvres plus serrées un jeu d’enfant – il n’y a pas de caméra arrière, mais les capteurs à l’arrière sont plus que suffisants.

© Thom V. Esveld / Raison automobile Même si la version de base est Ambition, les sièges en tissu Kamiq sont agréables au toucher, confortables et offrent un soutien raisonnable au corps.

Assis au volant, nous trouvons facilement une bonne position de conduite – pas aussi haute que dans les autres B-SUV … Même à ce stade, le Kamiq s’éloigne de ses rivaux, se rapprochant de la voiture typique. Point culminant pour la présence d’un réglage du soutien lombaire dans le siège conducteur, chose rare à trouver, surtout dans la version plus accessible. Par contre, le démarrage se fait toujours avec une clé et non un bouton.

En cours de route, la Skoda Kamiq s’est avérée assez confortable – une Renault Captur ou une Peugeot 2008 peut être plus, mais pas beaucoup plus – mais elle combine cette facette avec une précision dynamique agréable et des mouvements de carrosserie sobres.

Si nous augmentons le rythme, il ne divertit pas comme le «cousin» SEAT Arona, ou ses rivaux Ford Puma et Hyundai Kauai, mais il ne le fait pas non plus. En plus d’être le maître d’un plus grand sang-froid que, par exemple, les modèles Gaulois sur des routes plus tordues et dégradées.

Les très bonnes compétences familiales sont renforcées par leurs qualités de stradist, avec une stabilité à la hausse, ainsi qu’un raffinement général supérieur à la moyenne. L’insonorisation de l’habitacle n’est pas une référence, mais elle ne fait pas non plus de compromis, avec les bruits de roulement mécaniques et aérodynamiques bien contenus.

Les chiffres ne lui rendent pas justice

Les chiffres modestes que nous voyons sur la fiche technique ne rendent pas justice au 1.0 TSI 95 ch. Le kilométrage turbo à trois cylindres du groupe Volkswagen reste l’une des meilleures unités du genre sur le marché (quel que soit le niveau de puissance).

Non seulement il montre une saine «nervosité», une très bonne disponibilité et un confort à l’aise dans les régimes supérieurs, mais il a également un niveau de raffinement convaincant dans son traitement, plus raffiné que, par exemple, le 1.0 EcoBoost de Ford – malgré cela , EcoBoost gagne ma préférence pour être encore plus… «effervescent».

La transmission manuelle à cinq rapports aide également: le décalage est bien ajusté à la disponibilité du moteur et sa sensation est positivement mécanique. Seul regret, c’est que la course ne soit pas plus courte, ainsi que celle de la pédale d’embrayage.

En outre, il a révélé un appétit, en règle générale, contenu. A des rythmes modérés et stabilisés (90 km / h), la consommation est restée à 4,2-4,3 l / 100 km, passant à 6,8 l / 100 km sur autoroute. Sans surprise, c’est en ville qui montre le plus d’appétit, avec des consommations oscillant entre 7,5 l / 100 km et 8,0 l / 100 km.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Tout comme la Scala semble être le chaînon manquant entre la voiture et la camionnette, la Kamiq semble être le chaînon manquant entre la voiture et le SUV. Cependant, il ne fait aucun doute sur son pragmatisme et son homogénéité positive, étant l’un des B-SUV les mieux adaptés à un usage familial.

Même s’il s’agit de l’étape d’accès à la gamme, la Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 ch Ambition remplit effectivement ce rôle, se révélant assez complète. Les autres versions, plus chères, ravissent davantage lorsqu’elles sont accompagnées d’autres équipements et même de performances, mais semblent presque être une extravagance.

© Thom V. Esveld / Raison automobile Qu’on le veuille ou non, la personnalité ne manque pas. L’optique est divisée, avec des lignes droites (forme trapézoïdale), avec des feux de jour connectés à la calandre avant.

Cependant, peut-être que la plus grande menace pour Kamiq n’est pas ses «cousins» et rivaux dans l’univers B-SUV, mais plutôt, précisément… Scala, avec qui il partage tellement.

Car? Les B-SUV ajoutent aux utilitaires dont ils tirent espace, polyvalence et praticité – dans certains cas dépassent même la famille du segment C, un niveau supérieur. Quelque chose dont on peut aussi «accuser» Skoda Kamiq de le faire, si on le compare à Fabia.

Mais compte tenu de la proximité étroite entre le Kamiq et la Scala (segment C) – ils partagent la mécanique, l’équipement et aussi l’intérieur -, il est impossible de ne pas les affronter, d’ailleurs en présentant des prix identiques – les deux démarrent à un peu plus de 21 mille euros, et avec les campagnes en cours, promettant de rester en dessous de 20 mille euros.

Et c’est Scala qui, de mon point de vue, a un avantage.

Il fait tout ce que fait le Kamiq, mais il est dynamiquement supérieur (tout est plus près du sol) et offre encore plus d’espace pour les passagers et les bagages, conséquence des 12 cm supplémentaires de longueur (la Scala est l’une des références du segment C en habitabilité) .

Un fait qui place la Skoda Kamiq, dans une position particulière dans l’univers des B-SUV.

