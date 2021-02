C’est la seule marque qui a grandi dans le pays de l’iPhone

OnePlus est la seule entreprise à avoir vu ses ventes croître aux États-Unis

Tout le monde sait que les États-Unis sont le territoire d’Apple. Dans ce pays et contrairement à ce qui se passe en Chine, où avoir un iPhone est médiocre, pratiquement personne ne veut d’un terminal Android.

Et si le rejet subi par Android par les Américains s’ajoute la crise du marché mobile en 2020, on constate que pratiquement toutes les marques de téléphonie ont vu leurs ventes diminuer. On dit pratiquement parce que contre toute attente, une entreprise a réussi à augmenter les chiffres. Qui cela sera?

OnePlus survit sur le territoire Apple

Seul 1 adolescent américain sur 10 affirme que son prochain terminal sera un Android, ce qui confirme qu’en effet, le marché américain est assez compliqué pour différentes marques Android.

OnePlus moins parce que selon une étude récente préparée par Counterpoint Research, la marque chinoise est la seule entreprise à connaître une croissance positive ayant atteint un impressionnant 163% en un an seulement.

Apparemment, de nombreux utilisateurs qui achetaient des téléphones premium sont passés à l’achat d’un OnePlus. La raison? Le prix des terminaux Apple et Samsung a augmenté tant de consommateurs n’ont pas eu d’autre choix rechercher des alternatives moins chères et abordables.

Autrement dit, OnePlus a proposé des téléphones haut de gamme avec des spécifications haut de gamme à des prix beaucoup moins chers que la concurrence, ce qui a fait croître ses ventes de manière spectaculaire. Il suffit de se souvenir de l’analyse du OnePlus et du OnePlus 8 Pro pour se rendre compte qu’en effet, nous étions face à deux des meilleurs terminaux de 2020.

Le plus curieux est la bosse d’autres firmes comme Google ou Motorola, dont les ventes ont diminué respectivement de 66% et 57%, impliquant que la politique du grand G avec les Pixels n’est pas la plus réussie.

