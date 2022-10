C’est la série qui a dépassé Dahmer en tant que plus regardée sur Netflix dans le monde

Netflix

Dahmer est le dernier grand succès de Netflix, mais il s’est confirmé qu’il n’est plus le plus choisi par les abonnés et a été évincé de la première place par un autre titre qui fait parler.

©NetflixC’est la série qui a dépassé Dahmer en tant que plus regardée sur Netflix dans le monde.

Après le retour au phénomène de choses étrangescela semblait difficile pour le service de streaming Netflix rencontrent à nouveau un grand succès au niveau mondial. Cependant, ils ont montré une fois de plus que le contenu original peut devenir une rage et c’est ce qui s’est passé avec Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. Ce titre, basé sur la vraie vie, a été un succès et est actuellement la deuxième série anglophone la plus regardée avec 701 370 000 millions d’heures regardées au cours de ses 28 premiers jours.

Un fait curieux est que ce qui a été obtenu par le programme mettant en vedette Evan Peters est venu en même temps que la reprise de la plateforme. Selon de nouveaux rapports du troisième trimestre, ils ont récupéré plus de 2 millions d’abonnés et augmenté leurs revenus. Au-delà de ça Dahmer était le point culminant, il a été récemment confirmé qu’il a été dépassé par Vigilant.

Selon la dernière mise à jour du site Web FlixPatrol, L’observateur Soit Vigilant C’est la série la plus regardée sur Netflix en ce moment dans le monde entier.. Depuis le 13 octobre, les utilisateurs de streaming peuvent profiter de cette histoire, également basée sur un cas réel, qui mélange les genres comme l’horreur. Selon les chiffres officiels, en seulement quatre jours, il a atteint 125 010 000 d’heures vues.

L’intrigue de la fiction suit Dean et Nora Brannock, qui viennent d’acheter la maison de leurs rêves dans le quartier idyllique de Westfield. Après avoir dépensé leurs économies, ils se rendent compte que les voisins ne sont pas du tout amicaux. Il y a une femme âgée excentrique nommée Pearl et son frère Jasper, qui se faufilent dans la maison des Brannock et se cachent dans le monte-plats; Karen, Mitch et Mo. L’accueil se transforme en enfer lorsqu’ils commencent à recevoir des lettres inquiétantes de quelqu’un qui se fait appeler « The Watcher ».

Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Luke David Blumm, Terry Kinney et Michael Nourientre autres, composent le casting de ce spectacle créé par Ian Brennan et Ryan Murphy. Quant aux critiques de la presse spécialisée, les commentaires sont mitigés et cela reste avec une note moyenne, même si le dernier mot a le public de Netflix et il semble y avoir un coup de pouce général.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂