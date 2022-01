C’est la série Netflix sur Elvis Presley idéale à regarder le jour de son anniversaire

NETFLIX

Le roi du rock and roll aurait 87 ans aujourd’hui. C’est le documentaire en deux épisodes à ne pas manquer sur le géant du streaming.

© GettyL’héritage musical d’Elvis Presley.

Ils l’appellent le roi. Et ils n’ont pas tort : puisque Elvis Presley est devenu célèbre avec son Musique, n’a jamais cessé d’être valable comme ce jour-là. Aujourd’hui la chanteuse américaine j’aurais 87 ans et c’est une journée parfaite pour célébrer au rythme de sa musique. Nous vous présentons ici un docuseries à voir dans quelques heures, disponible sur Netflix et idéal pour se plonger dans l’histoire de l’icône culturelle.

Avec l’adresse de Thom zimny c’est une première spéciale en Hbo en 2018. Cependant, vous pouvez désormais en profiter sur l’écran du géant du streaming et en apprendre un peu plus sur l’histoire qui entoure cette légende musicale. C’est qu’à travers des documents d’archives et des interviews de célébrités, le documentaire révèle les détails de la vie, des passions et des peines du chanteur qui a marqué le monde.

Sous le titre Elvis Presley : le roi du rock and roll, la première et unique saison comporte deux épisodes d’environ 1 heure et 40 minutes chacun. Le premier d’entre eux aborde les origines modestes de la célébrité qui a connu une ascension inattendue vers la célébrité grâce à ses influences musicales et sa recherche inlassable du public à écouter ses chansons.

Mais ce qui est souvent considéré comme un phénomène sans précédent a aussi une face B plutôt sombre. Cette question est abordée dans le deuxième chapitre, dans lequel les contrats et les engagements mettent en danger sa vie personnelle et professionnelle, étant contraint de payer le fameux prix de la gloire. Et bien que ce soit un aspect qui a résonné à plusieurs reprises dans les médias, il le fait de manière très respectueuse tout au long du parcours musical.

Ses chansons continuent de sonner comme la première fois, lorsqu’en 1956 il mena une révolution si l’on parle de culture et de musique. Jusqu’au jour de sa mort, en 1977, la figure portait fièrement son nom de The King of Rock and Roll, laissant un héritage plein de réussites qui traversent les générations et maintiennent votre désir d’être entendu plus vivant que jamais.

