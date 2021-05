C’est la série Netflix la plus récompensée de l’histoire

Avec 208 millions d’abonnés, le service de streaming Netflix est positionné comme la plus grande plateforme au monde, et avec ce titre, ils ont la responsabilité de fournir le meilleur de leur répertoire à leurs utilisateurs. Depuis sa création ils ont produit de nombreuses séries qui sont devenues populaires, au point d’être considérées pour divers prix. C’est pourquoi ici nous allons passer en revue et vous montrer qui est la fiction la plus récompensée de son histoire.

Aujourd’hui, nous savons que le streaming est l’une des sociétés de production les plus reconnues, non seulement par les téléspectateurs, mais aussi par les grandes cérémonies. En 2013, lorsqu’ils se sont lancés dans le cinéma et la télévision, ils ont remporté leurs premières nominations et remporté leur premier Emmy Award., où ils ont également triomphé avec Château de cartes comme émission et épisode pilote.

Déjà en 2014, Netflix et Robin Wright de House of Cards ont marqué l’histoire des Golden Globes en étant la première plateforme à remporter une nomination et la première actrice à gagner via le streaming.. À partir de là, toutes les distinctions ont été remportées et incluses par différents groupes et associations, comme le SAG Awards, Critics ‘Choice Television Awards, Screen Actors Guild Awards et Television Critics Association Awards, entre autres.







+ La série Netflix la plus récompensée de tous les temps

Depuis le grand changement de 2013, de nombreuses séries sont passées, qui à ce jour se poursuivent à ce jour en raison de l’euphorie des fans ou des longues saisons, qui ont réussi à remplir leurs étagères de statuettes. Mais qui a remporté le plus de victoires de l’histoire est Stranger Things, avec un total de 63 prix sur 210 nominations, où la personnalité avec plus de triomphes en solo est Millie Bobby Brown, avec 10.

Le classement des séries les plus gagnantes est dirigé par Stranger Things, comme nous l’avons mentionné, et le reste sont des programmes achevés que vous n’aviez peut-être pas tellement en tête qu’ils ont triomphé dans les cérémonies: La Couronne, avec 50 prix sur 177 nominations; Orange est le nouveau noir, avec 46 prix sur 165 nominations; Oui Château de cartes, avec 31 prix sur 254 nominations.