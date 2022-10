C’est la série la plus sous-estimée sur HBO MAX

hbo max

C’était le reboot d’un film idéal pour les amoureux de la culture urbaine et passé inaperçu. Il a deux saisons.

©IMDBLa série comporte des chapitres de moins d’une demi-heure.

Le catalogue de hbo max est assez large, surtout compte tenu du nombre de studios fusionnés sous l’aile de WarnerMedia (maintenant WarnerMedia Discovery) parmi lesquels on peut souligner la marque mère HBOtous les films Images de Warner Bros. ou les productions de TNT. Pour cette raison, il est parfois difficile de trouver une production à voir et il y en a beaucoup qui passent complètement inaperçues.

Parmi toutes, on peut parler de l’une des séries qui a généré le moins d’impact et qui était totalement injuste. Nous parlons d’une production qui est née en mai 2020 et qui a un total de deux saisons développées. La mauvaise nouvelle est qu’il a été annulé en août de l’année dernière et qu’il n’y aura plus de versements, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter de cette production idéale pour les amateurs de culture urbaine.

On se réfère à Betty, une série d’épisodes courts dont les deux saisons totalisent 12 épisodes que vous pouvez regarder en moins d’un week-end. La production a été créée par Cristal de Moselle et c’était un redémarrer du film que la réalisatrice elle-même avait réalisé auparavant, Cuisine de skatequi a eu sa présentation au Festival international du film de Mar del Plata il y a quelques années, avec la participation de son protagoniste Rachelle Vinberg.

Betty est l’histoire d’un groupe de filles passionnées de skate qui se consacrent à la pratique de cette activité dans toute la ville de New York. L’accent est mis sur la façon dont le patinage semble être un monde souterrain réduit aux hommes qui éclipsent l’apparence de femmes très talentueuses sur roues. De plus, les thèmes du genre, de la culture, des relations et bien d’autres thèmes sont abordés. Si vous ne l’avez pas vu, vous pouvez profiter de ce week-end pour l’essayer.

+Le phénomène Skate Kitchen

Comme nous l’avons dit, Betty c’est en fait un redémarrage du film de 2018 Cuisine de skatequi se concentre sur Camille. C’est une adolescente sans trop d’amis qui découvre vite son groupe lorsqu’elle rencontre d’autres filles qui skatent et l’invitent à faire partie de ce monde, forgeant ainsi une amitié. Ce passage à l’âge adulte est né à l’origine d’un court métrage en 2016 que Moselle a réalisé pour la lettre Miu miu d’avoir découvert un groupe de filles qui patinaient dans la ville. Tous les protagonistes sont excellents avec le skateboard et militent avec ferveur pour l’inclusion d’un plus grand nombre de femmes dans cette pratique.

