C’est la série la plus sous-estimée de Netflix

Netflix a plusieurs séries dans sa bibliothèque, mais il y en a une qui n’a pas reçu tout l’amour qu’elle mérite et ici nous vous dirons pourquoi.

Au cours de la dernière décennie, Netflix Il a su construire son empire pour devenir le service de streaming le plus populaire au monde aujourd’hui, ajoutant plus de 220 millions d’abonnés. S’il est vrai que jusqu’à présent cette année, ils ont subi des pertes importantes d’utilisateurs et de sommes d’argent, les productions publiées dans leur catalogue se conforment en obtenant un pourcentage d’audience élevé et font de ces titres des sujets de conversation.

La plate-forme maintient une formule dans laquelle son contenu atteint une certaine position parmi les téléspectateurs du monde et conduit certaines émissions à devenir des phénomènes uniques, comme cela s’est produit avec Stranger Things, The Paper House, Éducation sexuelle, The Squid Game Oui Bridgerton, entre autres, qui sont venus recevoir d’importantes récompenses. Contrairement à ces exemples qui monopolisent toutes les lumières, nous avons Tu ferais mieux d’appeler Saul.

Après ce qui s’est passé lors de la récente cérémonie des Emmy Awards 2022, il ne fait aucun doute que La série la plus sous-estimée sur Netflix en ce moment est le spin-off de Mauvais freinage créé par Vince Gilligan et Peter Gould. Nous parlons d’une production stratégiquement pensée et exécutée comme on en a rarement vu à la télévision ces derniers temps. Au-delà de cela, l’Académie des arts et des sciences de la télévision a choisi de quitter l’émission sans récompenses.

Une autre raison de cataloguer l’émission de cette manière est que, lors de la diffusion de sa sixième et dernière saison en streaming, qui était divisée en deux parties, elle n’a jamais fait partie de l’audience principale se classant parmi les 10 séries les plus regardées sur votre moment. Bien qu’il ait généré un impact sur les réseaux sociaux, la réalité montre qu’il n’a pas reçu la fureur qu’il méritait et qu’ils ont eu d’autres titres bien en deçà de leur ligne de qualité.

Tu ferais mieux d’appeler Saul s’est terminé cette année avec son sixième opus, qui conserve l’une des meilleures notes sur le site Web IMDb par les téléspectateurs. L’histoire de l’emblématique avocat Saul Goodman incarné par Bob Odenkirk a pris fin, mais ses fans, aussi petits qu’ils puissent paraître face aux autres productions, se sont fait entendre lors de la nuit des Emmys 2022 lorsque le protagoniste a perdu. Cependant, il faut savoir que sa partie 2 est arrivée en juillet et est éligible à l’édition 2023.

