C’est la série la plus sous-estimée de 2021

Les séries Les chaînes de télévision ont fait fureur au cours des dernières décennies, mais avec la croissance des services de streaming, ces contenus ont fait des pas de géant et se positionnent aujourd’hui comme le premier choix en matière de divertissement des gens. Au cours de cette 2021, il y a eu de nombreuses productions sur différentes plateformes, mais il y en avait un qui était sous-estimé et vous ne pouvez pas le manquer.

On parle de École AlRawabi pour filles ou École des filles d’Al Rawabi, plateforme série limitée Netflix qui a été créée dans le monde entier le 12 août en 32 langues pour 190 pays au total. Il s’agit d’un programme issu de Jordan créé et écrit par Tima Shomali qui est à l’origine parlé en arabe, mais a également son doublage en anglais, espagnol, français, allemand et turc, entre autres.

De quoi s’agit-il? Ce drame pour les jeunes suit l’histoire d’un groupe d’élèves d’une école renommée qui ont été victimes d’attaques persistantes d’intimidation. Pour cette raison, ils planifient une dangereuse attaque de représailles contre leurs tortionnaires, mais à tout il y a deux côtés, un bon et un mauvais. « Et il arrive donc que toute la situation dégénère et devienne opaque et imprévisible. », ferme son synopsis officiel.

L’accueil des téléspectateurs au moment de son lancement a été plus que positif dans leurs opinions, même si cela n’a pas été reflété dans les classements des plus consultés dans tous les pays. Sur le site IMDb, environ 5 000 utilisateurs lui ont attribué une note moyenne de 7,4 sur 10 et sur la page Rotten Tomatoes reste avec un taux d’approbation de 90%, selon 30 avis.

Son casting est composé de Andria Teyeh, Rakeen Sa’ad, Noor Taher, Yara Mustafa, Joanna Arida, Salsabiela, Nadera Emran, Reem Saadeh, Jana Zeineddine et Ahmad Hamdan. Un autre aspect à ne pas manquer ce spectacle est que dure un total de six épisodes, chacun d’une durée comprise entre 45 et 50 minutes. Pour bien plus que vous découvrirez, École AlRawabi pour filles C’est la série que peu ont vue et il faut en tenir compte pour la voir tout de suite dans Netflix.

