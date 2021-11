C’est la série la plus réussie de l’année jusqu’à présent

Le jeu du calmar changé les règles du jeu (cela vaut la redondance) pour Netflix. Après l’accueil massif que le spectacle créé par Hwang Dong-hyuk, la compagnie commandée par Ted Sarandos décidé de changer la façon dont ils mesureraient les notes et partageraient cette information. Ils ne parleraient plus des utilisateurs qui ont vu une émission ou un film mais du nombre de minutes d’une production qui ont été jouées. Ceci, bien sûr, est une étape importante.

Mais si nous devons parler d’une série qui a réalisé quelque chose de complètement inattendu et a été installée parmi les meilleures de l’année, cette production est Le lotus blanc. Créé par Mike blanc, l’histoire est centrée sur un hôtel de luxe situé à Hawaï dans lequel les familles les plus puissantes des États-Unis partent en vacances. Vous pourrez y voir les misères au sein de la richesse, avec des gens traversés par l’hypocrisie aux liens aussi fragiles que superficiels.

Le spectacle a été créé pour occuper un espace qui HBO Max besoin de remplir. Dans une interview avec Divulgacher, Jon pleure, l’un des acteurs de la production, a déclaré que le signal recherchait un esprit créatif capable d’écrire une histoire le plus rapidement possible, qui pourrait également être enregistrée dans un contexte aussi complexe que celui de la pandémie. Ainsi, il est apparu blanche Avec son idée, il convainc les gérants et obtient les fonds pour déménager dans un hôtel à Hawaï pour tourner cette fiction.

Le lotus blanc a reçu l’approbation de 88 % des critiques dans Tomates pourries (77% des téléspectateurs) et a été largement célébré pour son humour noir. Ainsi, il a démontré aux responsables de HBO Max Ils avaient un excellent produit entre les mains et ont immédiatement commandé une deuxième saison qui est déjà en route.

Pourquoi les gens ont-ils tant vu Le Lotus Blanc

Le lotus blanc a réussi à se faufiler dans les productions les plus discutées de l’année et a été largement vu dans le monde entier. Les gens aiment voir comment vit la classe supérieure, avec beaucoup de pouvoir d’achat. Pour Jon pleure, au contraire, c’est quelque chose qui « Déroutants » et ne comprend pas pourquoi des productions comme L’incroyable famille Kardashian ils sont tellement vus. « Dans ce cas, dans une satire. Je pense que c’est amusant d’être comme une mouche sur le mur en les regardant. Ils ont une catastrophe après l’autre, rien à redire, mais leur vie est horrible. »dit à propos de la série de HBO Max.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂