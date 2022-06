C’est la série avec la pire fin de tous les temps

Opinion

Alors que Jeu des trônes a fait lever des fonds à un groupe de fans pour réécrire la saison dernière, Dextre Il a eu un redémarrage pour régler les erreurs avec ses téléspectateurs. Mais lequel est le pire de tous ?

©IMDBLa série s’est terminée il y a près d’une décennie.

Le voyage est ce qui compte quand voir films et la série est d’environ. Il n’est pas juste de juger une fiction par la façon dont elle se termine sans tenir compte de toutes les autres émissions précédentes qui nous ont fait entrer dans son univers et nous ont fait nous asseoir chaque semaine pour voir ce qui se passait avec ses protagonistes. Pourtant, le fandom ne pardonne généralement pas aux créateurs d’histoires et avec l’explosion des réseaux sociaux il ne leur faut pas longtemps pour faire connaître leur avis. Si non, demandez Jeu des trônes qui est encore en discussion.

Il existe plusieurs séries dans l’histoire de la télévision (et maintenant de diffusion) qui ont connu des fermetures douteuses. La série susmentionnée de HBO il a même demandé à des fans de collecter des fonds pour faire réécrire sa huitième saison, mais ils ont échoué. Vous pouvez également parler de la façon dont Dexter est revenu sur le petit écran avec Michael C Hallaprès que le protagoniste ait simulé sa mort lors de la saison dernière très discutée.

D’autres séries qui n’ont pas laissé leurs fans très satisfaits sont des histoires comme celles de Les Sopranos et ce fondu au noir dont on s’est même moqué cavalier bojacket d’autres où leur signification est encore débattue, comme dans perdu et cette discussion pour savoir s’ils étaient vivants ou morts. Mais, soyons justes, aucune de ces histoires n’a autant trahi ce qu’elles avaient construit que celle qui a connu la pire fermeture de l’histoire.

+ Quelle est la série avec la pire fin de toutes

Si vous devez parler de la série avec le pire adieu de tous, c’est sans aucun doute Comment j’ai rencontré votre mère. L’idée de la série était de garder le mystère autour de qui était cette femme au parapluie jaune qui a fini par jouer Christine Milioti. Cependant, peu importait ce qui lui arrivait pour les responsables de l’écriture de cette production, qui décidèrent de faire un écart dans la dernière scène de la série.

Dans Comment j’ai rencontré votre mèreon nous a constamment présenté Rouge-gorge comme l’amour impossible de ted mosby: d’abord pour incompatibilité, ensuite pour malentendus et enfin pour ne pas être l’un pour l’autre. Cependant, dans la dernière séquence, après qu’ils nous disent que LA MÈRE EST VRAIMENT MORT, ils sont les enfants de ted ceux qui te disent d’ouvrir les yeux, ce qui a toujours été Rouge-gorge celle indiquée et il part à sa recherche, pour lui présenter à nouveau la trompette bleue.

