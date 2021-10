C’est la scène avec le plus de vues de The Office sur YouTube

La quarantaine forcé une grande partie du monde à rester à la maison face à la dure pandémie de coronavirus. Et, bien que cela ait apporté des conséquences très négatives, cela a également permis à beaucoup de s’amuser grâce aux plateformes de streaming. De cette manière, Le bureau -qui a eu sa première en 2005– est redevenu à la mode et a attiré de nombreux utilisateurs de Amazon Prime Vidéo Ils seront accros à son humour particulier.

Maintenant aussi disponible en HBO Max, cette série comique se déroule dans un bureau situé à Scranton, en Pennsylvanie, dans lequel les employés sont filmés sous forme de faux documentaire. Avec Steve Carell à la barre, le casting est composé de Jenna Fischer, John Krasinski, Rainn Wilson, Ed Helms, Leslie David Baker, Brian Baumgartner, Creed Bratton, Kate Flannery et Mindy Kalling, parmi tant d’autres acteurs qui contribuent les scènes les plus folles à la fiction.

Et bien que les chapitres complets puissent être appréciés par les services d’abonnement, la vérité est que de nombreuses parties sont disponibles sur la chaîne officielle de Le bureauet. Comme prévu, ils accumulent des millions de vues par leurs fidèles fans et ceux qui les ont rejoints il y a tout juste un an. Mais… Quel est le favori de tous ?

La scène de Le bureau, dans lequel tous les personnages apparaissent, avec le plus de reproductions sur YouTube s’appelle Premiers secours et somme 33 millions de vues. Ce fragment fait partie du double épisode Soulagement du stress, chapitres 14 et 15 de la cinquième saison. Écrit par Paul Lieberstein, également acteur de la série en tant que Toby Flenderson, a fait sa première en février 2009 et continue de faire rire les fans à ce jour.

En effet, la revue Temps l’a classé comme le meilleur épisode télévisé parmi toutes les séries diffusées au cours de cette année. Pendant Soulagement du stress, le chef du bureau organise des formations en RCR Ce qui finit, ironiquement, par mettre beaucoup plus de stress sur les employés. Sa diffusion a eu lieu après Super Bowl, donc 22,9 millions de téléspectateurs l’ont vu en direct alors qu’il était en NBC.

