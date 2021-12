C’est la raison pour laquelle Marvel ne reçoit pas de prix selon Kevin Feige

Klipsch thx-5002-s white - prix unitaire

Enceintes encastrables Klipsch thx-5002-s D'une précision et d'une immersion stupéfiantes, l'enceinte surround encastrée au plafond THX-5002-S apporte une toute nouvelle dimension de la réalité au cinéma à domicile. C'est peut-être la raison pour laquelle il est le premier de son genre à recevoir la très respectée certification Ultra2 de THX. THX® ULTRA2 CERTIFIÉ Fonctionne bien avec les présentations de films et de musique multicanaux qui sont diffusées jusqu'à des niveaux de référence dans des pièces de 3 000 pieds cubes ou plus. SON DE QUALITÉ CINÉMA Il utilise des woofers en aluminium à haut rendement pour un impact puissant dans les basses, tandis qu'un tweeter en titane d'un pouce couplé à un pavillon Tractrix® 80 x 80 symétrique génère une réponse en fréquence plate dans la pièce avec une grande efficacité et une faible distorsion. TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT À LARGE DISPERSION (WDST) Afin de créer des champs sonores enveloppants et une localisation précise des effets individuels, ce haut-parleur utilise également la technologie Wide Dispersion Surround TechnologyTM de Klipsch. Également appelée WDST, cette approche sans compromis offre beaucoup plus de flexibilité de placement que les conceptions conventionnelles. FLEXIBILITÉ INFINIE Timbre assorti à tous nos produits certifiés THX, afin que vous puissiez les mélanger et les assortir pour créer un système stéréo ou home cinéma imbattable et discret qui vous convienne parfaitement. GRILL DE BORD À BORD Couvrir l'ensemble de l'enceinte rend la peinture du produit à la fois plus simple et plus rapide. Les aimants en néodyme de qualité supérieure facilitent l'installation et le retrait et garantissent un ajustement sûr et à fleur de peau sans aucune pièce mobile. La grille plate permet une meilleure harmonisation avec les designs intérieurs modernes d'aujourd'hui et disparaît dans l'arrière-plan, permettant au son de prendre le devant de la scène.