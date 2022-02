C’est la raison pour laquelle les employés des magasins Apple aux États-Unis utilisent des téléphones Android

La syndicalisation et les plaintes concernant leurs bas salaires expliqueraient pourquoi de nombreux employés d’Apple Store commencent à utiliser Android afin de crypter leurs chats et conversations.

Ce n’est pas un secret que Apple se porte très bien Dans la section des entreprises, pas en vain début janvier, elle est devenue la première entreprise au monde à atteindre une valorisation de trois milliards de dollars, bien que entre tant de chiffres verts et tant de lauriers de succès il y a aussi des ombres qui ont conduit certains employés à utiliser des smartphones Android dans leurs communications.

La nouvelle ne pourrait aller au-delà de la simple curiosité s’il n’y avait pas le fait que ces employés sont précisément ceux qui sont les plus proches des utilisateurs et clients d’Apple, puisque Il s’agit des travailleurs de l’Apple Store aux États-Unis que, face aux problèmes causés par l’inflation et leur faible salaire net, ils chercheraient à se syndiquer de transmettre leurs protestations au Conseil national des relations professionnelles de manière conjointe et ordonnée.

Apparemment, comme nous l’ont dit nos confrères d’Android Police, le problème est que leurs téléphones iPhone pourraient être espionnés par les gérants de magasins, donc pour rester anonymes et éviter les représailles, ils utilisent les services de messagerie mobiles et cryptés Android dans vos communications.

Les sources ajoutent que cette lutte des employés du commerce de détail d’Apple est inspirée par le victoires récentes remportées par les travailleurs de divers magasins Starbucks aux États-Unis, des réclamations qui se sont déjà propagées à plus de 100 magasins à travers le pays. Dans le cas d’Apple, il semble que pour l’instant il y a deux magasins qui ont commencé les protestationsbien que six autres entament déjà des pourparlers pour se syndiquer.

Les employés de plusieurs Apple Stores utilisent des téléphones Android et des chats cryptés pour coordonner les processus de syndicalisation et protester contre leurs bas salaires… Qu’Apple soit la plus grande entreprise au monde en valorisation ne la libère pas des problèmes de main-d’œuvre !

En approfondissant la question, le hausse de l’inflation économique et hausse des prix de l’immobilier seraient les principales causes de la dissidence de plusieurs salariés, qui ils ne seraient pas satisfaits du salaire horaire qu’Apple leur verse étant l’une des entreprises les plus rentables de la planète.

En effet, on dit que les salaires des employés des magasins Apple Store seraient certainement en ligne avec ceux d’autres détaillants dans les mêmes régions, mais c’est que ces autres entreprises ne gagnent pas autant qu’apple. Et c’est ce fait qui explique pourquoi les employés « ont l’impression que leurs salaires ne sont pas à la hauteur » du marché actuel.

La vérité est que ces deux magasins ont déjà obtenu le soutien des syndicats au niveau national, donc le problème est déjà sur la table d’un Apple qui avait déclaré dans ses derniers rapports que augmenterait le salaire des employés du commerce de détail entre 2 et 10 % toujours « selon la localisation et le rôle de chaque magasin »et selon Bloomberg envisager également d’offrir un amélioration du nombre de jours de vacances et de congés parentaux à tous les employés de l’Apple Store.

Nous verrons quels sont tous ces mouvements, puisque le réseau de vente au détail d’Apple est l’un des plus importants aux États-Unis avec plus de 270 magasins et plus de 65 000 travailleurs, se vantant également de Cupertino d’avoir les travailleurs les plus fidèles sur la liste de paie. Ils n’auront pas beaucoup d’excuses au sommet de l’entreprise, car Apple a généré plus de 365 milliards de dollars de revenus entre les mois de septembre 2020 à septembre 2021, avec une croissance annuelle de 33 %.

