C’est la raclée qu’Alfredo Adame a reçu en pleine rue (VIDEO)

Le pilote et acteur mexicain Alfredo Adame a joué dans une nouvelle bagarre dans la rue et… il a encore perdu.

© @ChristianOpethL’acteur a joué dans une bagarre alors qu’il se rendait à l’aéroport de Mexico

Le chauffeur et acteur mexicain Alfredo Adame a de nouveau fait la une des journaux au Mexique, après la diffusion de vidéos où l’acteur de Au-delà du pont apparaît recevoir une raclée dans la rue.

Grâce aux réseaux sociaux, il a été démontré que Adame a eu une dispute avec un passantCependant, la discussion a dégénéré en coups et, malheureusement pour Alfredo, il a de nouveau perdu le combat, car l’acteur est connu pour jouer constamment dans des combats et bien qu’il ait prétendu connaître les arts martiaux, il a presque toujours été vaincu.

Dans la matière, on entend un homme intervenir, qui dit « C’était déjà, ils l’ont déjà tué« , au milieu de la circulation et des voitures qui klaxonnent. Après s’être disputé avec une personneune vidéo sous un autre angle montre un troisième sujet avec un bâton, avec lequel il a frappé et étouffé la star mexicaine.

Selon un journal mexicain, Adame a été battu alors qu’il se rendait à l’aéroport de Mexico. L’ancien candidat politique a également été capturé au sommet d’un avion, où il pouvait être vu avec les blessures qu’il avait reçues à la tête..

+ Quels sont les combats les plus connus d’Alfredo Adame ?

Alfredo Adame a eu plusieurs combats ces derniers mois. Il y a à peine quatre mois, il a subi des fractures et un décollement de la rétine, après une fusillade survenue près de chez lui, où il a tenté d’intervenir, après quoi il a été battu. Bien qu’il ait fait le premier pas, avec son coup de pied de vélo bien connu, Adame a été touché et a été laissé allongé dans une rue dans le bureau du maire de Tlalpan.

Il y a un an, Adame a eu une autre bagarre dans la ruelorsque c’était fait de mots et de coups avec un couple, également à Mexico après un accident de la route. Mais Adame ne s’est pas battu qu’avec les passants, car il y a neuf mois, le chauffeur s’est disputé avec l’avocat de Carlos Trejo lors d’une conférence de presse. À cette occasion, Adame s’est également retrouvé sur le terrain, ce qui a soulevé à l’époque des questions quant à savoir s’il connaissait vraiment les arts martiaux.

+ Quel art martial pratique Alfredo Adame ? Ainsi sont ses coups de vélo

Alfredo Adame a raconté qu’il connaît plusieurs arts martiaux, parmi karaté Oui Taekwondoen plus de Krav Maga. Dans les programmes télévisés, Adame a expliqué que l’un des coups de pied qu’il utilise le plus est le « coup de pied de vélo ».

