« C’est là que mon coeur est »

Paul George dit qu’il envisage de retirer un Clipper.

Le petit attaquant étoile Paul George a déclaré qu’il voulait prendre sa retraite avec les Los Angeles Clippers, malgré une première saison tumultueuse avec l’organisation. Groupe MediaNews / Torrance Daily Breeze / «Je suis mon critique le plus dur», a-t-il déclaré à l’Associated Press plus tôt cette semaine. «Je sais ce qui n’est pas bon, ce qui est inacceptable. L’année dernière a été une année inacceptable pour moi. Je le sais. » George a récolté en moyenne 20,2 points et 3,8 passes décisives lors des séries éliminatoires de 2020 et a été fortement critiqué sur les réseaux sociaux. Il a également raté les 11 premiers matchs de la saison à la suite de chirurgies à l’épaule. «Je veux retirer un Clipper… C’est là que mon cœur est et je suis heureux», a-t-il réaffirmé. Après que l’équipe ait perdu une avance de 3-1 contre les Denver Nuggets au deuxième tour, les Clippers ont renvoyé l’entraîneur-chef Doc Rivers, qui faisait partie de l’organisation depuis 2013. Il a depuis été embauché par les 76ers de Philidelphia. «Je veux clarifier les choses parce que l’idée là-bas est que je ne respecte pas Doc et que je blâme Doc,» dit George. «Je respecte Doc. Je pense que Doc est un excellent motivateur et coach. Cela ne veut pas dire que je suis d’accord avec tout ce qui a été fait. Ils ont joué plus fort que nous et nous ont finalement dépassés. La saison NBA 2020-2021 devrait débuter le 22 décembre 2020. [Via]