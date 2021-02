C’est la première et spectaculaire vidéo que nous ayons d’un atterrissage sur Mars: Perseverance a enregistré l’exploit en vidéo

Alors que les jours passent depuis l’atterrissage de Perseverance sur Mars la semaine dernière, la NASA reçoit et traite davantage de contenu multimédia en provenance de la planète rouge. Hier, nous avons pu voir les premières images en haute résolution. Maintenant de la NASA, ils ont partagé ce qui peut être considéré la première vidéo d’un atterrissage sur Mars, puisque c’est la première fois que cet événement est enregistré après une série de missions effectuées ces dernières années.





L’atterrissage de la persévérance sur Mars est l’aboutissement d’années de travail et de planification par des dizaines d’ingénieurs et de scientifiques ici sur terre. Descendre un rover sur Mars, à des centaines de millions de kilomètres, est tout un exploit pour le simple plaisir de faire atterrir le rover. Perseverance l’a fait, de manière autonome, sans aucun problème et en enregistrant l’intégralité du processus en vidéo.

Pendant le processus d’atterrissage un peu plus de 30 Go d’informations ont été collectées selon la NASA. Cela comprend plus de 23 000 images capturées sous tous les angles possibles. Il y avait plusieurs caméras focalisant vers le haut sur le parachute et plusieurs entre les différentes parties du système complet qui composaient l’atterrissage. Au total, quatre caméras ont capturé l’ensemble du processus et un microphone.

La descente vers la surface martienne

Ils sont connus comme les sept minutes de terreur, le sept minutes qu’il faut au rover pour descendre de l’orbite de Mars à la surface martienne. Tout ce processus dans le cas de Perseverance a été enregistré avec une multitude de caméras qui sont positionnées dans différentes parties du rover et le reste des éléments qui composent l’atterrissage. Maintenant, nous pouvons tout voir en vidéo.

Comme on peut le voir dans la vidéo, il y a un total de sept phases ou étapes à compléter sur le débarquement de la persévérance. Le premier d’entre eux est la descente pour traverser l’atmosphère de Mars. La capsule descend à pleine vitesse et doit ralentir cette vitesse autant que possible, donc dans la deuxième phase, elle déploie un parachute et se débarrasse de la partie inférieure qui protège la capsule.

Dans la troisième phase nous assistons à une descente plus lente grâce au parachute, qui nous permet également de voir le désert et le relief rougeâtre de Mars. Après cela, le rover détache le parachute et le haut de la capsule, exposant le rover avec le jetpack qui l’accompagne. La partie la plus curieuse de toutes vient dans la phase suivante, où le système de propulseur laisse le rover suspendu et s’active pour ralentir complètement la descente pieds de toucher la surface.

Enfin, nous voyons comment le propulseur laisse doucement et en douceur le rover sur la surface martienne, libère les cordes qui le retiennent et s’envole pour finir par atterrir ailleurs loin du rover. Un atterrissage complètement réussi et plus spectaculaire maintenant que nous avons pu voir en vidéo et vivre tout ce qui s’est passé pendant ces sept minutes.

Depuis la surface martienne, le rover Perseverance a également envoyé une vidéo interactive à 360 degrés dans laquelle nous pouvons explorer ce qui l’entoure actuellement.

Quelques images supplémentaires:

Enfin, dix secondes d’audio des premiers enregistrements de Perseverance sur Mars:

Via | POT